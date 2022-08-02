Маленькая уфимка потеряла в парке слуховой аппарат за 800 тысяч - ее семье нужна помощь в поисках

Без дорогостоящего аппарата Амалия ничего не слышит. Фото: Ильмира Аджиниязова (vk.com/id23485038)

Неделю назад, жарким вечером 26 июля, семья жительницы Сипайлово Ильмиры Аджиниязовой отправилась в парк «Кашкадан», чтобы отдохнуть и немного освежиться. Ее дочка Амалия носит особый имплант, позволяющий ей слышать – у девочки с рождения есть проблемы со здоровьем. Этот высокотехнологичный слуховой аппарат Кохлер 6 стоит без малого 800 тысяч рублей и попросту жизненно необходим ребенку, чтобы слышать и общаться.

Но в тот вечер устройство потерялось. Амалия очень переживает из-за этого, а мама девочки умоляет всех неравнодушных жителей города помочь найти супердорогой слуховой аппарат.

- Когда мы пришли на озеро, дочка сняла аппарат и убрала в специальный чехол, так как он боится воды. После воды она оделась, но протез сразу не надела и это стало роковой ошибкой. Пропажу мы заметили только когда домой пришли. Его нужно на просушку ставить и вынимать батарейки для подзарядки. Вот тогда и выяснилось, что он пропал, - рассказала в беседе с «КП-Уфа» мама девочки Ильмира.

Так выглядит слуховой аппарат Кохлер 6 на ребенке. Фото: Ильмира Аджиниязова

По словам женщины, они сразу же отправились обратно на берег озера Кашкадан, благо живут они совсем близко. К сожалению, тогда поиски аппарата результатов не дали. Более того, они еще два дня подряд приходили на пляж и пытались отыскать устройство.

- Мы там и песок сеяли, и граблями проходились, обратились и в полицию, нам помогал сотрудник с металлоискателем. Внутри у аппарата есть такие элементы, на которые реагируют металлоискатели. Мы даже обращались к профессионалам, кто постоянно занимается поиском различных кладов и металлолома, но также безрезультатно. Только потом запросили видео с камер наблюдения, направленных как раз на пляж, - вспоминает Ильмира.

Как рассказала «КП-Уфа» мама девочки, на камерах они увидели момент, когда аппарат выпал из сумочки ребенка и упал на дорожку, тогда как изначально они думали, что устройство где-то в песке. Через некоторое время его подняла девушка и отнесла к столбу, на который подвешена видеокамера. И больше в кадр устройство не попадало.

- Для нас, конечно, самая лучшая помощь будет, если кто-то найдет аппарат и вернет нам. Это устройство абсолютно бесполезно для других людей, оно индивидуальное и производят такие импланты на заказ. Очень прошу, помогите нам, скоро дочке в школу идти, а без слухового аппарата учиться там она не сможет, - обращается ко всем жителям Уфы Ильмира Аджиниязова.

Всех, кто мог видеть это устройство в парке Кашкадан, просят связаться с мамой девочки. Фото: Ильмира Аджиниязова

Всех, кто мог видеть слуховой аппарат, просим связаться с Ильмирой по телефону: 8-917-480-29-43. Также вы можете оказать финансовую поддержку семье, телефон привязан к банковской карте.