Плечом к плечу: о создании волонтерского движения объявили в ЛДПР

В России создано движение «Плечом к плечу». Об этом объявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он призвал объединиться не только всем оппозиционным партиям, но и неравнодушным патриотам страны. В этом движении не будет бюрократии или партсобраний, но каждый человек сможет внести свой вклад и приблизить Победу.

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий:

«На самом деле, в России сейчас всего две партии. Победители — это и те, кто на фронте, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогают нам победить. Пораженцы уехали из России. Поэтому главная партия страны — это, конечно, победители. ЛДПР — это партия русской победы. И мы готовы поддержать и объединить всех, кто по-настоящему переживает за страну и приближает нашу победу»

Полгода назад в партию ЛДПР обратились женщины из движения «Шьем для наших». Поначалу это было нескольких активисток, а сейчас движение объединило сотни женщин из 150 городов России. Они отшивают для участников СВО нательное и термобелье, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики и даже носилки.

Многие присоединились к движению после того, как их мужья, отцы и братья отправились на фронт.

- Мы не могли остаться в стороне, и создали телеграмм-канал «Шьем для наших», - говорит идейная вдохновительница проекта Элина Патыкова из Перми. – Объявили первый сбор и закупили свой первый флис. А сейчас отправили в зону СВО только из Перми 17 тысяч готовых изделий. Сколько из других городов – не сосчитать! Важно, что наша помощь - адресная. Поступают конкретные запросы от наших ребят, их размеры. Стараемся как можно быстрее все отшить и отправить.

Еще Элина Патыкова записывает видеоуроки для всех, кто хочет помочь фронту, но не знает как.

К инициативе волонтеров из Перми присоединились сотни женщин со всей России! Это обычные люди, которые находят время и возможность в своей ежедневной жизни помогать бойцам на фронте. Неоценимо помогает им партия ЛДПР, которая закупает ткани, швейные машинки, помогает с логистикой и даже отдала один из своих московских офисов партии под швейный цех.

Если случаются проблемы с отправкой груза в зону СВО, на помощь вновь приходит партия ЛДПР.

- Возмущает, когда к кому-то из губернаторов приходят с просьбой помочь отправить груз, а он отвечает: «Вы сшили, вы и отправляйте», - говорит Леонид Слуцкий. - Я уже дал поручение всему нашему депутатскому корпусу отслеживать такие случаи. И, если отдельные чиновники не слышат людей, значит, мы будем вместе с волонтерами стучаться во все двери – добиваться, чтобы нас услышали и помогли. Призываю все партии сделать то же самое. Плечом к плечу. Друг с другом. Вместе приближаем нашу победу.

Также Леонида Слуцкого крайне возмущает появление циничных коммерсантов, которые наживаются на людях в непростое для страны время.

- Бывает, что сталкиваемся с ситуациями, когда расходные материалы для пошива формы или плетения маскировочных сетей повсеместно скуплены спекулянтами и продаются втрое дороже обычного, это недопустимо, - говорит лидер ЛДПР. – А когда сотни тысяч волонтеров как один, плечом к плечу, начинают помогать нашим бойцам в зоне СВО, в ЛДПР их называют партией Победителей.

«Мы – тыл, без нас никак»

Сплочение жителей Башкортостана вокруг оказания помощи участникам Спецоперации стало главным событием года. На Добнасс и в Луганск ушли десятки гуманитарных конвоев с башкирскими номерами. В фурах были теплые вещи и продукты питания для мобилизованных из Башкортостана. И башкирские бойцы не перестают чувствовать вкус дома, где их любят и ждут.

К примеру, жительницы Белорецка организовали пошив термобелья для мобилизованных.

У одной из девушек, решивших помогать участникам СВО, дедушка был ветераном Великой Отечественной войны, а муж — участником боевых действий в Чечне.

Женщины шьют одежду для мобилизованных дома, после работы и немало вещей уже готово для отправки бойцам.

- Мы — тыл, без нас никак, - объясняет Евгения. - Мы ждем победы, пусть все вернутся домой живыми и здоровыми.

Начинали с полотенец

Свою необходимость и желание помочь военнослужащим почувствовали и жительницы Нефтекамска. Несколько женщин во главе с Лианой Евдокимовой начинали с того, что сшили партию полотенец для военного госпиталя из тканей, которая лежала в домашних запасах.

А после отправки изделий в зону СВО рассказали об этом в соцсетях и получили большой отклик. Помощь в закупке тканей им начали оказывать предприниматели, а любители шитья с охотой приняли участие в пошиве изделий.

Сейчас это не только полотенца, но и простыни, нижнее белье, шапки, снуды, балаклавы и термобелье и даже маскировочные сети. Чтобы плести их, женщины собираются во Дворце молодежи и плетут до глубокой ночи. А в команде Лианы Евдокимовой сейчас почти 30 швей!

Все это вместе с гуманитарным грузом для нефтекамских военнослужащих отправляется в зону СВО.

Опытным швеям помогают новички

В городе Салавате швейный спецназ возглавила Айгуль Валишина. Ее швейная машинка строчит, словно пулемет. Женщина шьет для бойцов на передовой необходимые вещи.

Плечом к плечу с ней – десятки женщин. Причем, толстовки и снуды для военнослужащих швеи отшивают не только днем, но и берут работу на дом.

А потом между домашними делами с любовью и теплом шьют то, что согреет не только тело, но и душу солдат, которые сражаются на передовой.