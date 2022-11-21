Любовь зла, любовь слепа…

Главного антигероя в сериале сыграл актер Степан Бекетов. Такого рода роли всегда интересны, и мы решили побеседовать с актером:

1. Расскажите немного о своей роли в фильме «Любовь зла»?

Нечасто мне доводилось играть подобные роли. Мой персонаж Валера весьма примечательная личность – он постоянно притворяется. Это интересно, потому что в реальной жизни мы почти всегда играем какую-то роль, носим маски. Мой герой настолько в этом преуспел, что стал зарабатывать этим на жизнь – альфонс, живет с разными женщинами, получая от них выгоду. Он настолько обаятелен, харизматичен и притягателен, что они совершенно не замечают никакого подвоха. Мне было интересно проживать эту роль. Надеюсь, у меня получилось добиться реалистичности в образе.

2. Кого все-таки интереснее играть – отрицательных или положительных героев?

Думаю, со мной согласятся многие собратья по профессии: неоднозначные, противоречивые, отрицательные персонажи играть гораздо интереснее, потому что они, как правило, глубже, объемнее, эмоциональнее. С положительными героями все проще и понятнее. Ни у кого не возникает вопросов по типу «почему он делает так?». А когда наблюдаешь за отрицательным персонажем, хочется узнать, что происходит в его голове, в его душе, когда он занимается «такими мерзостями».

В положительных героях есть обаяние, притягательность, но в какой-то момент я осознал, что технически антагонистов делать сложнее. Чтобы более достоверно сыграть такую роль, нужно стать адвокатом этого человека, оправдать его, нащупать какую-то человеческую струну его души.

3. Ваш герой достаточно противоречивый человек. Расскажите, как вы работали над этой ролью, более подробно.

Мы встречались с режиссером сериала, Филиппом Коршуновым, до съемок, нам давали задание выбрать сцены, в которых у нас возникают вопросы, и мы прорабатывали каждую мелочь. Мы очень много и долго обсуждали Валеру, его детство, и пришли к выводу, что он недолюбленный, лишенный внимания человек, который, видимо, воспитывался матерью-одиночкой, потому что к женщинам у него очень потребительское отношение – как будто женщины ему всегда должны. Такие люди действительно есть. Несмотря на то, что он совершает подлые поступки, у него есть душа, очень тонкий и ранимый человек, он до сих пор в какой-то степени ребенок, именно поэтому ему удается настолько обаять женщин, для него это все – игра. Он раскрылся даже не из-за того, что сам совершил ошибку… Но не буду спойлерить. Смотрите сами! Будет интересно!

4. Что посоветуете женщинам, если на их пути встретился такой мужчина?

Бежать! Когда вы поймете, что рядом с вами человек, который больше берет, требует, но меньше дает – это первый звоночек. Старайтесь смотреть на ситуацию со стороны.

Таким людям тоже сложно. Они находятся в перманентном состоянии страдания, именно поэтому требуют к себе особого внимания и отношения.

5. Любовь действительно зла?

Да. Любовь зла, любовь слепа. Очень часто она невыносимая эгоистка, потому ради нее мы совершаем совершенно необъяснимые вещи. Это словно ящик Пандоры – она может обогатить тебя, но и способна сделать самым несчастным человеком.

6. Думаю, нашим читателям будет интересно узнать немного о вас лично. Например, какие три ваших любимых книги?

Джек Керуак – «В дороге», Кен Кизи – «Пролетая над гнездом кукушки», Сергей Довлатов – «Компромисс».

«Любовь зла» 16+

24 ноября в 19:00

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