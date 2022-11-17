Как изменятся цены на такси в Башкортостане

Фото: Shutterstock

Крупнейшие таксопарки и логистические партнеры совместно с Яндексом приняли решение о корректировке тарифов. Изменение поможет улучшить экономику поездок и хотя бы частично снизить расходы на обслуживание автомобилей.

Цены для пользователей сервиса изменятся незначительно, а корректировка тарифов пройдет плавно – так, чтобы спрос на поездки не упал, заказов не стало меньше и заработок водителей не сократился.

К примеру, если раньше за поездку в четыре километра продолжительностью 10 минут в тарифе «Эконом» жители Уфы платили 101 рубль, то теперь она обойдется в 105 рублей. Аналогичные изменения произойдут и в других городах республики. Так, в Нефтекамске стоимость поездки на два километра за пять минут в тарифе «Эконом» изменится с 61 до 64,5 рубля, а в Стерлитамаке – с 63 до 66,5 рубля.

Ожидается, что корректировка тарифов позволит привлечь в систему новых водителей, а значит – повышающий стоимость поездки коэффициент во время высокого спроса будет срабатывать реже.