В Уфе появилась первая в России наружная реклама, созданная искусственным интеллектом

Эмоциональная и эффектная реклама «Третьего Треста» на улицах и экранах Уфы уже давно стала одной из «фишек» города, но в этот раз застройщик пошел дальше и запустил первую в России наружную рекламу, полностью сгенерированную нейросетью.

«Перед очередной рекламной кампанией была поставлена задача соединить привычный анонс ценовых предложений экогорода «Яркий» — флагманского проекта ГК «Третий Трест» — с напоминанием об уникальности этого проекта. Соединение в одной рекламной кампании привычного и необычного всегда предъявляет повышенные требования к уровню ее креатива», - поясняет директор по маркетингу ГК «Третий Трест» Алексей Куринов.

Для решения поставленной задачи были объединены возможности сразу трех нейросетей. При помощи первой нейросети были созданы яркие очеловеченные образы зверей и птиц, живущих в дикой природе, но мечтающих переехать в комфортные квартиры и зеленые дворы экогорода «Яркий». Зажить наконец по-человечески, оставаясь в лоне природы – главный мотив пушистых героев рекламной кампании. Вторая нейросеть наполнила образы персонажей деталями, превратив изображения в высококачественные иллюстрации для наружной рекламы. А третья — оживила этих зверушек в роликах для видеоэкранов. Эта же нейросеть научила их разговаривать человеческим голосом в ТВ-роликах.

Добрая и вызывающая улыбки реклама, созданная с помощью искусственного интеллекта была разработана маркетинговым агентством Marten Marketing. Заменит ли теперь искусственный интеллект творческий труд человека, уточнил креативный директор и основатель агентства Дмитрий Левашов: «Мы не отказываемся от работы с иллюстраторами, актерами, копирайтерами, операторами, но нейросети открывают новые инструменты для бизнеса и создания качественного, радующего глаз контента, на который ранее требовались месяцы работы многих студий».

Это далеко не первая инновационная кампания от ГК «Третий Трест». В 2021 году застройщик впервые в России запустил наружную рекламу в формате 3D.

Весь февраль уфимцы будут видеть и слышать эмоциональную рекламу, рассказывающую «человеческие» истории переезда лесных жителей в экогород «Яркий». И если это нет-нет да и вызовет у жителей города улыбку, то искусственный интеллект постарался не зря.

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ГК «Третий Трест» - крупнейший застройщик Республики Башкортостан. Предприятие было основано в 1931 году и за этот длительный период времени накопило колоссальный опыт в строительстве объектов жилой, коммерческой недвижимости. На счету у компании свыше 1400 построенных зданий, сооружений и промышленных объектов. Обладатель премии Urban Awards Уфа 2022, титула «Лидер по объемам жилищного строительства» 2022 от Правительства Республики Башкортостан, а также неоднократный обладатель премий «ТОП ЖК» от Единого ресурса застройщиков. Маркетинговые коммуникации девелопера удостоились премий WOW Awards 2020 и WOW Awards 2022.