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НовостиОбщество8 февраля 2023 10:03

В 2022 году средняя цена кв. м. жилья в новостройках в Башкирии достигла 113 тыс. рублей

Данные озвучил Башстат
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии в четвертом квартале 2022 средняя цена квадратного метра жилья в новостройках достигла 113,8 тыс. рублей

В Башкирии в четвертом квартале 2022 средняя цена квадратного метра жилья в новостройках достигла 113,8 тыс. рублей

В Башкирии в четвертом квартале 2022 средняя цена квадратного метра жилья в новостройках достигла 113,8 тыс. рублей. Об этом сообщил Башстат.

В течение всего прошлого года стоимость жилья на первичном рынке непрерывно росла на 3-13%: в первом квартале она составила 91,3 тыс. рублей, во втором – 103,3 тыс., а в третьем – 110,8 тыс. При этом совсем недавно, буквально в начале 2020 года цена квадратного метра сложилась в размере 64 тыс. рублей.

Что касается вторичного рынка, то по итогам четвертого квартала 2022 года стоимость «квадрата» была оценена в 86,5 тыс. рублей. В предшествующие кварталы цены составила 77,8, 81,1 и 84,5 тыс.