В Уфе мужчина после сеанса массажа избил и ограбил администратора салона

Момент нападения на администратора салона попал в объектив камеры наблюдения // видео: МВД РБ

В Уфе 34-летний местный житель после сеанса медицинского массажа избил и ограбил двух женщин: администратора салона и прохожую на улице. Об этом сообщило региональное МВД.

Инцидент произошел в пятницу вечером, 27 января. Уфимец пришел в салон, где ему провели медицинский массаж шеи. После процедуры клиент внезапно вышел из себя и набросился на администратора. Он несколько раз ударил администратора, схватил ее телефон и сбежал. Момент нападения зафиксировала камера наблюдения.

Второй жертвой буйного горожанина спустя считанные минуты стала 33-летняя женщина, которая стояла у подъезда дома по улице Гагарина. Мужчина подбежал к прохожей, ударил ее сзади, выхватил телефон и бросился прочь. Потерпевшая начала кричать – и неравнодушные граждане, услышав ее, задержали хулигана и передали правоохранительным органам.

Буйного уфимца взяли под стражу

В отделе полиции подозреваемый не смог назвать конкретную причину своих поступков. В МВД отметили, что на необдуманные действия мужчину подтолкнули проблемы в личной жизни. Так или иначе, обдумать он их сможет в следственном изоляторе. Против него возбудили уголовное дело о грабеже.

Напомним, год назад похожий случай произошел в башкирском городе Бирске. Там мужчина заявился в кафе, где зверски избил продавщицу ради 6 тыс. рублей.