Видео: в Башкирии грабитель жестоко избил продавщицу в кафе

скриншот с видео камеры наблюдения

Сегодня утром, 26 января, в башкирском городе Бирске грабитель в камуфляжной форме зашел в местное кафе «Манго» и жестоко избил продавщицу. Затем неизвестный похитил из кассы порядка 6 тыс. рублей и скрылся. Инцидент засняла камера видеонаблюдения, установленная в общепите.

На кадрах записи видно, что сотрудница закусочной подходит к мужчине, когда тот стоит у холодильника. Стоило ей только приблизиться, как злоумышленник сразу же замахнулся и ударил ее кулаком по голове. Женщина тут же упала – и грабитель продолжил бить ее по лицу, в том числе и ногами. После этого он подошел за прилавок, взял оттуда деньги и удалился.

Продавщицу госпитализировали. Как передали «КП-Уфа» в министерстве здравоохранения Башкирии, на момент осмотра медиками пострадавшая находится в состоянии средней тяжести. Полицейские ведут розыск нападавшего.