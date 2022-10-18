Военком Башкирии заявил о завершении частичной мобилизации до 28 октября

Частичная мобилизация на территории Башкирии завершится до 28 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Частичная мобилизация на территории Башкирии завершится до 28 октября. Об этом в интервью «Бизнес-ФМ» в Уфе сообщил военный комиссар республики Михаил Блажевич.

– Мобилизация у нас продолжается, все идет планово. У всех регионов сроки распределены – кто-то раньше кто-то позже и никаких предпосылок к срыву нет. Мы завершим в установленные сроки, до 28 октября, несколько раньше, чем окончание общей мобилизации, – сказал военком.

Блажевич отказался озвучивать «цифры плана» по мобилизации, но отметил, что перевыполнить его «технически невозможно». По словам комиссара, если возникнет переизбыток мобилизованных, то их «нельзя будет ни переодеть, ни накормить, ни выплатить зарплату».

Ранее «КП-Уфа» писала, что Михаил Блажевич в четверг, 20 октября, выступит перед депутатами парламента Башкирии. На заседании он должен будет доложить о ходе мобилизации.