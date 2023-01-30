Выходные в феврале 2023 в Башкирии: как отдыхаем, сколько дней

В феврале жителей Башкирии ждет самая короткая рабочая неделя 2023 года

Выходными в феврале 2023 в Башкирии будут сразу четыре дня с 23 по 26 число.

Жителей Башкирии, как и всей страны, ждут уже традиционные длинные нерабочие дни из-за Дня защитника Отечества. Не сказать, что люди успели сильно устать после длинных новогодних каникул. Да и будем честны, за неделю до Нового года в коллективах уже вовсю витает праздничное настроение, располагающее к отвлеченности от труда.

Выходные в феврале 2023 в Башкирии

Тем не менее, во втором месяце начавшегося года жителей республики ждут сразу четыре общероссийских выходных дня – 23, 24, 25 и 26 февраля. Два последних выпадают на субботу и воскресенье, а 24 февраля выходным сделали за счет одного из дней новогодних каникул. Таким образом, четвертая рабочая неделя февраля 2023 окажется самой короткой во всем году. Более того, 22 февраля в Башкирии объявляется предпраздничным днем – согласно трудовому кодексу, рабочий день для большинства сотрудников сокращается на один час.

К слову, в этот период в республике ожидается весьма приятная для прогулок и отдыха погода. По данным Gismeteo, в Уфе днем температура воздуха не будет опускаться ниже -10 градусов. Также в эти дни синоптики обещают небольшой снег. Поэтому провести выходные в феврале 2023 в Башкирии можно и на свежем воздухе. Например, в деревне или на горнолыжной трассе.

Кстати

Если говорить про Башкирию, то местных жителей в этом году ждут еще сразу два выходных дня, недоступных для населения большинства регионов РФ. 21 апреля в республике празднуют Уразу-байрам, а 28 июня – Курбан-байрам. Эти дни в Башкирии объявлены национальными праздничными.