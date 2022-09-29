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Общество29 сентября 2022 4:47

В Башкирии утвердили даты празднования Ураза- и Курбан-байрам в 2023 году

Правительство республики объявило эти дни нерабочими
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Мусульманские праздники Ураза- и Курбан-байрам в 2023 году назначены на 21 апреля (пятница) и 28 июня (среда) соответственно

Мусульманские праздники Ураза- и Курбан-байрам в 2023 году назначены на 21 апреля (пятница) и 28 июня (среда) соответственно

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Мусульманские праздники Ураза- и Курбан-байрам в 2023 году назначены на 21 апреля (пятница) и 28 июня (среда) соответственно. Правительство Башкирии объявило эти дни нерабочими. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Андрей Назаров. Документ был опубликован на портале правовой информации 28 сентября.

Напомним, в текущем году Ураза-байрам отмечался 2 мая, а Курбан-байрам – 9 июля. До конца текущего года жителей региона ожидают еще две нерабочие даты: по случаю празднования Дня республики (11 октября, вторник) и Дня народного единства (4 ноября, пятница).