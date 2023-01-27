Из-за скандального решения судебных приставов Белорецкий завод подал заявление в Следственный комитет и ФСБ

Тянущаяся с конца 2019 года судебная тяжба между ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин» и магнитогорским бизнесменом Владимиром Скрипкой вышла на новый уровень. Громкая история с попыткой акционера взыскать с руководства завода нереально гигантские суммы убытков, которые, как он считает, он понес за без малого три года, вышла за рамки только судебных заседаний. В результате, представители предприятия решили обратиться в Следком по Башкирии и ФСБ. Но, обо всем по порядку.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В ноябре 2019 года бизнесмен Владимир Скрипка подал иск в Арбитражный суд Башкирии с требованием взыскать с бывших и действующих на тот момент руководителей «Белорецкого завода рессор и пружин» убытки в размере 268 млн. Согласно исковым требованиям, по его мнению, из-за действий заводского начальства, он недополучил дивиденды именно на эту сумму. Обосновать эти требования ни он, ни его представители в суде так и не смогли.

Более того, летом 2022 года сумма иска в адрес бывших и действующих руководителей предприятия и вовсе выросла почти в 10 раз: в суде Владимир Скрипка уже требовал возместить ему убытки по дивидендам за 2017-2020 годы в размере порядка 2 млрд рублей. «КП-Уфа» подробно описывала, как проходило одно из заседаний в Арбитражном суде, где представитель акционера заявлял эти требования.

В ходе судебного процесса представители Владимира Скрипки, к слову, осужденного по статье «Фальсификация решения собрания акционеров» по делу «Кубанских деликатесов», затребовали от белорецкого предприятия целый ряд документов за 2017-2020 годы. Арбитражный суд Башкирии постановил: все требуемые бумаги акционеру Скрипке предоставить в конкретные сроки. Именно после этого решения спор между кубанским бизнесменом и заводом перешел из залов судебных заседаний в кабинеты судебных приставов.

НЕИСПОЛНИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Согласно открытым данным, опубликованным в картотеке Арбитражного суда и ФССП по Башкирии, акционер Владимир Скрипка потребовал от ЗАО «БЗРП» предоставить ему копии целого ряда коммерческих документов за три с половиной года работы предприятия. Таких как договора, накладные, протоколы согласования сделок и так далее – даже по самым скромным подсчетам порядка 10 тысяч листов. Его требования поддержал Арбитражный суд Башкирии.

Не дожидаясь возбуждения исполнительного производства по этому решению, представители завода собрали все, что было возможно, заверили подлинность этих бумаг и отправили как положено на указанные акционером адреса. В октябре 2022 года к делу подключился судебный пристав-исполнитель из Орджоникидзевского районного отдела ФССП в Уфе. Сами «должники» (хотя речь идет не о материальном долге, а об исполнении решения суда иного характера) подали ходатайство о прекращении исполнительного производства, так как все имеющиеся документы, которые было возможно физически предоставить, они предоставили. Как пояснили в своем заявлении представители завода, часть бумаг была безвозвратно утеряна из-за пожара.

Проще говоря, ЗАО «БЗРП» исполнили требования Арбитражного суда настолько, насколько это вообще возможно. Но в ФССП по Орджоникидзевскому району Уфы решили, что это вовсе не так. Что обычно происходит в таких случаях дальше? Приставы могут либо закрыть исполнительное производство, либо отказать в удовлетворении ходатайства от «должника». Заводу отказали и исполнительное производство закрыто не было.

ЗАЯВЛЕНИЕ В СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

Поскольку исполнить решение суда «еще сильнее», чем это было сделано, вряд ли представляется возможным, это конкретное дело переросло в некое бюрократическое противостояние. Дошло до того, что в отношении ЗАО «БЗРП» был составлен протокол об административном правонарушении за неисполнение решения суда.

Как пояснили представители предприятия, четко расписанных оснований для вынесения такого решения в итоговом протоколе, подписанного начальником Орджоникидзевского районного отдела ФССП в Уфе Ильшатом Валиевым, они не увидели. Штраф был назначен 20 января 2023 года.

- В постановлении о назначении административного штрафа указано «ЗАО «БЗРП» признает вину и раскаивается»! Когда ЗАО «БЗРП» не признавало вину!? – заявили в ЗАО «БЗРП».

Из-за действий судебных приставов коллектив «Белорецкого завода рессор и пружин» решили обратиться с заявлением в Следком по Башкирии и ФСБ. Чтобы проверить на законность действий судебных приставов-исполнителей. Так, например, в заявлении (имеется в распоряжении редакции. – Ред.) описываются действия одного из приставов все того же Орджоникидзевского РОСП.

«Шаркаев А.Г. наложил штраф на предприятие в размере 6 тысяч рублей, а в качестве обеспечения ввел ограничение на имущество стоимостью более 1 млрд рублей, видимо посчитав, что имущественных комплекс можно оценить в шесть тысяч рублей», - говорится в заявлении.

Будет ли принято заявление правоохранительными органами и что будет дальше, пока не известно.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.