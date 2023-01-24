Социальные координаторы: уфимские волшебники спешат на помощь

В Уфе у людей пенсионного возраста появились действительно уникальные возможности для досуга – они могут совершенно бесплатно, и, что особенно важно, в компании единомышленников и друзей, изучать иностранные языки, заниматься спортом, отмечать праздники.

В 2017 году в столице Республики Башкортостан начал работу клуб общения «Мастерские счастья». К нему присоединились и продолжают присоединяться люди, встречающие и проводящие свои золотые годы активно, с интересом к жизни и в стремлении открывать для себя новое. Программа клуба приятно удивляет насыщенностью и разнообразием – занятия французским, арабским языком, оздоровительной гимнастикой цигун, прогулки, встречи. В расписании есть и занятия в группе «Хорошая память», цель которых – профилактика деменции.

Как рассказывает Айгуль Насырова, директор АНО «Центр социального обслуживания населения БЭХЕТ», организовавшей клуб «Мастерские счастья», преподаванием иностранных языков и гимнастики занимаются тоже пожилые люди. К примеру, французскому языку участников клуба обучает бывшая преподаватель вуза, арабскому – сотрудница медресе, а занятия гимнастикой цигун ведет бодрая, активная и интересная 82 летняя женщина.

Участников клуба объединяет не только интерес к знаниям и к здоровому образу жизни – за несколько лет они успели стать настоящей семьей. Вместе они проводят праздники, поздравляют друг друга. В канун Нового года, к примеру, в клубе прошел праздничный вечер, который посетили Дед Мороз и Снегурочка: участники «Мастерских счастья» остались в восторге.

По словам Айгуль Насыровой, в клубе общения «Мастерские счастья» пожилые люди буквально расцветают на глазах. У них появляется интерес к жизни, к активности, по которой многие успели сильно соскучиться за последние два года – это время, в связи с пандемией и ограничениями, было для пожилых людей крайне непростым. Все занятия в клубе, подчеркивает Айгуль Насырова, совершенно бесплатны, и присоединиться к «Мастерским счастья» может каждый желающий.

Такой уникальный, успешный и действительно необходимый пожилым людям проект, как клуб «Мастерские счастья», вряд ли появился бы в Уфе, если бы не социальные координаторы. Это представители относительно новой для России профессии, которая, тем не менее, становится все более востребованной. То, чем занимаются социальные координаторы, можно охарактеризовать как «умная помощь» – комплексная, стратегическая, ориентированная на поиск оптимальных решений в ситуации, в которой оказался отдельно взятый человек.

В профессию приходят неравнодушные люди, которые уже имеют опыт оказания помощи – сотрудники благотворительных фондов, волонтерских организаций. Эту профессию решила получить и Айгуль Насырова. Она живет в Уфе, а учится в Москве: совместными усилиями благотворительного фонда «Жить вместе» и Свято-Филаретовского института, единственного вуза в России, где обучают новой профессии социального координатора, реализована программа дистанционной подготовки таких специалистов из разных городов России.

- Как руководителю мне было очень интересно узнать, что представляет собой профессия социального координатора», - рассказывает Айгуль Насырова, «и когда я узнала, что идет набор слушателей по направлению “Социальный координатор” в Свято-Филаретовском институте, сразу решила поступить. Социальные координаторы - помощники нуждающимся семьям, пожилым, людям с особенностями здоровья. Попадая в сложную ситуацию, человек теряется и если на помощь придет специалист, который поможет и подскажет, как правильно действовать, даст направление, то будет легче выйти из сложившейся ситуации.

Возможностью получить профессию социального координатора в перспективе собираются воспользоваться и коллеги Айгуль Насыровой, представляющие волонтерские и благотворительные организации столицы Башкортостана.

Айгуль Насырова – не единственный социальный координатор в Уфе. Активно работают в столице Башкортостана и другие специалисты, оказывая комплексную помощь тем, кто в ней нуждается. Сначала социальные координаторы в Уфе работали «точечно» - с жителями только одного района, Октябрьского, в котором проживает порядка 250 тысяч человек. С 2023 года уфимские волшебники, как все чаще называют социальных координаторов местные жители, спешат на помощь всем жителям города, вне зависимости от места их проживания.