Не только дворец борьбы! Что построят и отремонтируют в Уфе к 450-летию города

На фото: макет Центра спортивной борьбы. Объект строят специально к юбилею Уфы. Фото: пресс-служба главы РБ

В 2024 году Уфа отметит 450-летие со дня основания. Власти уже вовсю готовятся к приему дорогих гостей, так как юбилей башкирской столицы будет мероприятием федерального масштаба. Соответствующий Указ еще в ноябре 2020 года подписал Президент России Владимир Путин.

За полтора года до официальных торжеств городские и республиканские власти активно готовятся к празднику. Недавно в уфимской мэрии прошло совещание с участием высокопоставленных республиканских чиновников, где обсуждали приготовления к юбилею. Приезжал и глава Башкирии Радий Хабиров, слушал доклад о подготовке и обсуждал с мэром города Ратмиром Мавлиевым строительство объектов.

Как заявляли ранее власти Уфы и Башкирии, к 450-летнему юбилею со дня основания города, будут отремонтированы и построены с нуля социальные, спортивные и культурные объекты. А что конкретно планируют построить и открыть, благоустроить и отремонтировать? Полный список подарков для Уфы специально для «КП-Уфа» представили в пресс-службе уфимской мэрии.

РАБОТА НАЧАЛАСЬ

В ноябре 2021 года глава Башкирии подписал специальный указ, согласно которому был составлен и утвержден конкретный список «юбилейных объектов». На сегодняшний день некоторые из них уже вовсю строят. Например, комплекс для гребного слалома в Инорсе, центр спортивной борьбы на Комсомольской, центр фехтования в Забелье, строится автомобильный путепровод, а позднее будет возведен мост через Белую в рамках крупного проекта «Южные ворота». Это, что касается стройки «с нуля».

Также недавно началась реконструкция Театра кукол, улицы Октябрьской Революции, капитальный ремонт старого моста через реку Белая и так далее. Сдать, как минимум, эти объекты планируют в 2024 году.

В 2022 году в Уфе уже сдали ряд объектов, которые готовили к юбилею города. Среди них, например, стела «Уфа – город трудовой доблести» и полностью отремонтированная Советская площадь с памятником генералу Шаймуратову. Готовясь к 450-летию города, власти завершили благоустройство в нескольких парках и скверах. Например, благоустроили аллею «Медицинской доблести» рядом с БГМУ, открыли парк «Кашкадан» и парк в Демском районе.

ЧТО БУДУТ СТРОИТЬ

До 450-летию города в Уфе благоустроят сад имени Аксакова, территорию около озера Теплое (это будет уже второй этап – Ред.), территории, прилегающие к улице Октябрьской революции, обустроят парки Гафури, Нефтехимиков (также второй этап) и площадь перед фонтаном «Мальчик с кураем» на проспекте Октября.

Городские власти планируют реконструкция бульвара Саид-Галиева, благоустройство аллеи перед Театром кукол и бульвара Максима Рыльского.

Кроме того, в Уфе к Дню рождения города отреставрируют фасады 215 объектов. Это и жилые дома и административные здания.

- Определены объекты, входящие в так называемую «Золотую милю». Согласно подсчётам, в неё входят 215 объектов, фасады которых планируется привести в порядок. Районные администрации, собственники зданий, частный бизнес в настоящее время активно ведут работы по приведению архитектурно-художественного облика территорий в надлежащий вид, - прокомментировали специально для «КП-Уфа» в пресс-службе уфимской мэрии.