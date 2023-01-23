Жители Уфы стали замечать множество попавших в беду сов по всему городу. Фото: УГЗ Уфы

В минувшие выходные уфимцы массово выкладывали фотографии залетевших в город сов.

Хищные лесные птицы появлялись в разных районах башкирской столицы и попадали в неприятности. Например, одна из сов попала в вентиляцию в доме по улице 40 лет Октября и застряла там. На помощь перепуганной птице пришли уфимские спасатели.

Периодически в соцсетях по всей Уфе пользователи выкладывали фотографии сов, которых находили на проезжей части или под окнами домов. Несчастные птицы падали с деревьев и даже попадали под машины!

Почему же башкирскую столицу наводнили лесные птицы и что делать, если вы вдруг увидели попавшую в беду сову? Об этом в беседе с «КП-Уфа» рассказала руководитель реабилитационного центра для хищных птиц Клара Васильева.

ПОЧЕМУ ПРИЛЕТЕЛИ

По словам Клары Васильевой, само по себе присутствие сов в городе – это норма.

- Это связано с цикличностью природы. Длиннохвостые неясыти, как известно, птицы не перелетные и на зиму остаются здесь. Но они мигрируют между регионами, следуя за стадами мышей, которыми питаются. Из-за погоды, снегопадов и последующих морозов, мыши мигрировали в города, а совы – за ними. Стоит отметить, что в различные аварии попадает, в основном, молодняк. Они не привычные еще к городам, - поясняет руководитель реабилитационного центра.

Как отметила Клара Васильева, в этом году количество сов, попавших в неприятности и оказавшихся в их центре, действительно много.

- Это рекорд за все 15 лет моей работы – с начала зимнего сезона к нам привезли уже 32 совы, - рассказала специалист.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ

В беседе с «КП-Уфа» Клара Васильева отметила, что при обнаружении совы во дворе дома, сидящей на дереве, реагировать на нее не нужно.

- Если вы видите, как на сидящую на ветке дерева нападают вороны, не нужно звонить в службу спасения. Вороны территориальные птицы, они защищают свои угодья. В природе совы и вороны – естественные враги. Здоровая взрослая сова может сама себя защитить, - поясняет руководитель реабилитационного центра.

Также Клара Васильева отмечает, что вмешательство человека необходимо, только если птице плохо.

- Например, если сова лежит на дороге, не реагирует на окружающих или даже просто дает себя погладить – это значит, что с ней что-то произошло. В неприятности попадают, в основном, молодняк этого года выпуска. Их нужно подобрать, надев предварительно перчатки и взяв какое-нибудь одеяло, чтобы когтями не впилась птица, и отвезти к нам в реабилитационный центр, - подытожила специалист.