В Уфе спасатели вызволили сову, застрявшую в вентиляции

Фото: УГЗ Уфы

Сегодня, 21 января, в Уфе спасатели из Управления гражданской защиты населения вызволили застрявшую в вентиляционной трубе сову. В службу спасения позвонили жильцы одной из квартир дома по улице 40 лет Октября.

Оказалось, что дикая птица попала в вентиляционное отверстие совмещенного санузла. Хозяева квартиры не стали самостоятельно вытаскивать птицу и позвонили спасателям. Птица была сильно напугана и пыталась вырваться из заточения. Прибывшие на место спасатели вызволили сову и, убедившись, что она не травмирована, отпустили на волю.

- К сведению: у спасателей есть приоритетность вызовов, и первоочередными обращения являются в тех случаях, когда существует угроза безопасности и жизни человека, - подчеркнули в пресс-службе Управления гражданской защиты населения Уфы.