Деньги на крупные стройки и проблемы в здравоохранении: о чем говорили Путин и Хабиров в Уфе

Президент России Владимир Путин прибыл в Уфу в минувшую пятницу и провел рабочую встречу с Радием Хабировым

В пятницу, 13 января, в Уфе похоронили первого президента Башкирии Муртазу Рахимова. На прощание с тяжеловесом российской политики прибыл Президент России Владимир Путин.

Глава государства попрощался с Муртазой Губайдулловичем в ГКЗ «Башкортостан» и проехал в уфимский Белый дом, где встретился с действующим главой Башкирии Радием Хабировым. О чем говорили Путин с Хабировым во время рабочей встречи, в материале «КП-Уфа».

В ПАМЯТЬ О МУРТАЗЕ РАХИМОВЕ

В самом начале рабочей встречи, Президент России Владимир Путин тепло отозвался о первом президенте Башкирии, которого в этот день похоронили на старом мусульманском кладбище в Уфе.

- Мы прощаемся с первым руководителем республики – с Муртазой Губайдулловичем, которого я очень хорошо знал лично. У нас были добрые отношения. Хотел бы сказать, что он внёс существенный вклад в развитие республики в ее новом качестве – в качестве субъекта Российской Федерации. Он проводил очень взвешенную национальную политику, принимал практическое, реальное участие в жизни всей России и без всякого преувеличения сыграл очень важную, стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории. Это огромная его заслуга, - отметил Владимир Путин.

Президент России также передал искренние слова соболезнования всем близким, простым жителям Башкирии и руководству региона в связи с кончиной Муртазы Рахимова. Владимир Путин отметил, что в годы правления первого президента республика «добилась очень многого» и восстановилась после трагических событий, таких как развал Советского Союза.

ОЦЕНКА РЕГИОНА

Президент России Владимир Путин высоко оценил экономические показатели Башкирии и поблагодарил команду главы республики за проделанную работу.

- У вас положительные показатели по всем ключевым направлениям: растет внутренний региональный продукт, растет промышленное производство, сельское хозяйство. Один из самых низких показателей по безработице в России. Инвестиции в основной капитал опережают общероссийские показатели, а это значит, что на ближайшую перспективу республика гарантирует себе хорошие темпы развития, - подчеркнул глава государства.

При этом Владимир Путин отметил, что в Башкирии есть и вопросы, которые требуют особого внимания. В частности, Президент России поручил Радию Хабирову проработать развитие здравоохранения, в том числе, скорой помощи и вопросы окружающей среды. В завершении вступительной части глава государства предложил руководителю региона обсудить темы, требующие внимания и совместной работы на региональном и федеральном уровне.

Владимир Путин поручил главе Башкирии увековечить память первого президента республики Муртазы Рахимова

ДОКЛАД ХАБИРОВА

От себя лично и от всех жителей Башкирии Радий Хабиров поблагодарил Президента России за то, что он нашел возможность приехать в Уфу и лично попрощаться с Муртазой Рахимовым.

- Спасибо большое от всех башкортостанцев. Для нас это и гордость, и большая честь, и, конечно, уважение к нашему первому президенту, - отметил Хабиров.

Затем глава Башкирии кратко доложил Владимиру Путину о состоянии экономики региона и озвучил приоритетные для команды Хабирова задачи на ближайшее время.

- Главную задачу мы для себя сформулировали в рамках ваших поручений – это обеспечить устойчивость экономики. Но мы здесь исходим не просто из того, чтобы обеспечить устойчивость, – мы не хотим остановить ее развитие, - заявил глава Башкирии.

В своем докладе о состоянии экономики республики Радий Хабиров рассказал о главных успехах Башкирии в сельском хозяйстве (2022 год – рекордный урожай – Ред.), модернизации промышленного производства, притоку инвестиций в основной капитал.

Однако основную часть доклада глава региона посвятил поддержке специальной военной операции, резервистов, призванных в рамках частичной мобилизации и членов их семей. Рассказал он и о том, как Башкирия помогает восстанавливать инфраструктуру в городе Красный Луч, что в Луганской народной республике и как строители из республики работают над восстановлением Мариуполя.

- Мы, конечно, гордимся нашими ребятами. Я считаю, это я всем говорю, что эти ребята, когда придут, – это будущее нашей страны. Я так считаю. Они очень простые, многие, - подчеркнул Хабиров.

В ответ на это Президент России Владимир Путин поблагодарил власти республики и все жителей за такой внимательный подход к делу восстановления Донбасса и поддержку военнослужащих из Башкирии.

- То, что вы делаете, это очень важно. Я много раз, постоянно об этом говорил и говорю, и мне очень приятно отметить, что в Башкирии подходят именно таким образом, - отметил Владимир Путин.

Пользуясь случаем, Хабиров от имени всех жителей Башкирии поблагодарил главу государства за присвоение звания Герой России генералу Минигали Шаймуратову.

- Еще, Владимир Владимирович, мне кажется, я как-то целенаправленно это не высказал вам: вся республика ещё раз хотела поблагодарить за Звезду Героя генерала Шаймуратова. Это вспоминается с уважением на каждом шагу. И мы в честь этого, Владимир Владимирович, если проезжали, не обратили внимания, мы построили очень большой пантеон. Мы поставили памятник генералу Шаймуратову, колоннаду сделали, такую анфиладу. Оттуда мы провожаем добровольческие батальоны, там присягу принимают, там дети присягу принимают, то есть площадь зажила, - поблагодарил Владимира Путина глава Башкирии.

ФИНАНСИРОВАНИЕ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ

В ходе рабочей встречи Президента России Владимира Путина с главой Башкирии обсуждались и вопросы финансирования крупных инфраструктурных проектов. Радий Хабиров попросил у главы государства посодействовать в их реализации. В частности, в первую очередь речь зашла о создании особой экономической зоны в городе Агидель.

Поэтому идея была какая: попытаться проработать, – именно прошу только о поддержке на начало, с вашей поддержкой пойдет эффективно, – вопрос о создании портовой экономической зоны. Там необходимо, конечно, дноуглубление. Там портовые причалы есть, то есть мы не то что что-то новое – там танкеры раньше гоняли, была нефтяная труба и, соответственно, по ней выходили, «Волготанкер» гонял нефтепродукты, - пояснил идею башкирских властей Радий Хабиров.

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Глава республики попросил Владимира Путина дать соответствующее поручение федеральному Правительству, чтобы реализовать проект углубления дна реки Белая в районе города Агидель и передал главе государства соответствующее письменное обоснование.

Кроме того, Хабиров попросил у Президента России Владимира Путина помочь республике получить инфраструктурные бюджетные кредиты на 29 млрд рублей для реализации крупномасштабных строительных проектов. Это мост через реку Белая, реконструкция транспортной развязки и строительство двух новых путепроводов.

Также Хабиров попросил у Президента России Владимира Путина помочь со строительством нового госпиталя ветеранов войн, на который необходимо потратить 10 млрд рублей и на реконструкцию уфимского Госцирка за 2,5 млрд рублей. Все эти просьбы глава государства обещал рассмотреть.

В ЗАВЕРШЕНИИ

В завершении встречи Радий Хабиров пригласил Владимира Путина на форум регионов России и Белоруссии, который пройдет в июне 2023 года в Уфе и выразил благодарность Президенту России за поддержку идеи с размахом отпраздновать 450-летие башкирской столицы.

В свою очередь Владимир Путин завершил встречу с главой Башкирии поручением – увековечить память первого президента республики Муртазы Рахимова.

- Он много сделал для республики. Я еще раз хочу подчеркнуть: своей взвешенной политикой – и в национальном вопросе, и в вопросах государственного строительства в целом – на очень сложном, переломном этапе российской истории сыграл значимую, заметную, позитивную роль. Вам хочу пожелать всего самого доброго и всей республике, - подытожил Владимир Путин.