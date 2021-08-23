Уфимец скалкой убил родную мать, перепутав ее с грабителем

Житель Башкирии расправился с собственной матерью, которую принял за грабителя

Уфимец в День народного единства до смерти забил мать скалкой, перепутав ее с грабителем, который забрался в квартиру.

Кровавое преступление произошло в ноябре 2020 года в Уфе. В праздничный день пьяный мужчина пришел в гости к своей матери, где вместе с ней продолжил застолье. В один момент женщина порекомендовала отпрыску идти спать, но тот ее не послушал. В ответ на это мать забрала спиртное, и ушла с бутылкой в другую комнату. Обозленный сын побежал за ней и стал искать алкоголь. На свою беду женщина решила припугнуть сына и замахнулась на него скалкой. Тогда изверг отобрал у нее орудие убийства и до смерти забил скалкой близкого человека. После он ушел спать в соседнюю комнату, а с утра рассказал о случившемся своей супруге, которая и вызвала на место полицию. Убийцу застали на месте преступления.

В суде он пытался оправдаться тем, что принял мать за незнакомого мужчину, который якобы забрался в квартиру и похитил его родственницу. Судя по таким показаниям, уфимец был сильно пьян и не понимал, что происходит.

В итоге уфимца признали виновным в убийстве и приговорили к семи годам заключения в колонии строгого режима.