«Я тебя все равно убью!»: в Башкирии мать жестоко избила дочь, которая пыталась защитить бабушку

Женщина и раньше часто воспитывала дочь ремнем и кулаками

В Бижбуляке осудили местную жительницу, которая избивала и издевалась над собственной малолетней дочерью.

Как стало известно «Комсомолке», женщина уже ранее дважды привлекалась к ответственности за побои и даже получила за это условный срок, но это не мешало ей регулярно напиваться и бросаться с кулаками на свою пожилую мать и дочку. Вот и в очередной раз дебоширка изрядно приняла на грудь, после чего из-за пустяка затеяла скандал с матерью. Девочка попыталась заступиться за бабушку, но мать схватила ее за волосы и начала таскать по комнате, после чего ударила кулаком в живот и по лицу. Бабушка попыталась защитить малышку, но разъяренная женщина вырвала ребенка и начала избивать пенсионерку и даже сильно укусила ее за руку.

ДОЧЬ СПАСЛАСЬ У СОСЕДЕЙ

Закончив с экзекуцией, мать снова принялась издеваться над дочерью: загнала ее в угол и начала наносить удары по лицу и телу, приговаривая: «Я убью тебя! Я все равно тебя убью!». Лишь чудом перепуганной и обессиленной малышке удалось вырваться и убежать на улицу, где, обливаясь слезами, она попросила защиты у соседей, а те немедленно вызвали полицию.

- Конечно, в сложившейся ситуации малолетний ребенок принял все угрозы убийством в свой адрес всерьез. К тому же, из-за нанесенных побоев девочка испытывала сильную физическую боль и не могла дать отпор разъяренной матери, - отмечается в материалах суда.

В итоге семейной дебоширке предъявили обвинение сразу по нескольким уголовным статьям: «Нанесение побоев» и «Угроза убийством». И хотя на суде женщина каялась и обещалась стать самой примерной и любящей матерью, в итоге ее все же признали виновной, отменили условный срок и назначили новый, уже вполне реальный: 2 года 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии – поселении. Приговор пока еще не вступил в законную силу.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Напомним, похожий случай произошел летом 2018 года в Стерлитамаке, где 30-летняя женщина до смерти забила свою четырехлетнюю дочь, которая просилась на руки и мешала спать своим плачем. По словам соседей, нерадивая мать и раньше не особо занималась воспитанием детей, а предпочитала распивать алкоголь со своими случайными кавалерами. Вот и в этот раз женщина всю ночь выпивала, а потом решила отоспаться, но дочь сильно плакала, требуя материнского внимания. В итоге горе-мать буквально забила малышку кулаками и продолжила отдыхать, а на следующий день, протрезвев, пришла в полицию и чистосердечно во всем призналась. За убийство малолетнего ребенка, находящегося в беспомощном состоянии, жительница Стерлитамака также отправилась за решетку.