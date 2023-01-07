Как в Уфе отпраздновали Рождество 2023

Фото: администрация Уфы

В столице Башкирии минувшей ночью на 7 января прошли праздничные богослужения в честь Рождества Христова 2023. В соборе Рождества Богородицы верующих поздравили с праздником мэр Уфы Ратмир Мавлиев и митрополит Уфимский и Башкоротостанский Никон.

Фото: администрация Уфы

Руководитель уфимской администрации отметил, что сегодня перед страной стоят большие вызовы и прямо сейчас выходцы из Башкирии находятся на передовой. Он заявил, что дома ими гордятся и пожелал каждой семье крепкого здоровья и счастья.

Фото: администрация Уфы

Собор Рождества Богородицы по случаю праздника украсили хвойными ветвями, которые символизируют жизнь, принесенную с рождением Христа. У входа возвели вертеп, имитирующий хлев, где родился Иисус.

Фото: администрация Уфы

Богослужения прошли в 18 столичных храмах. Все религиозные учреждения перед праздником прошли осмотры на соблюдение правил пожарной безопасности.

Фото: администрация Уфы

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