В Башкирии полуторагодовалый мальчик провалился в шестиметровую скважину

Спасателям пришлось разбирать пол, чтобы достать трубу с ребенком Фото: МЧС Башкирии

В Башкирии полуторагодовалый малыш провалился в шестиметровую металлическую трубу, и лишь благодаря спасателям ребенка удалось вытащить живым и относительно невредимым.

Эта драматическая история произошла вечером 19 сентября в деревне 1-е Туепчаново Кугарчинского района – в одноэтажном частном доме на улице им. Заки Валиди. Пока родители занимались своими делами, их полуторагодовалый сын ползал по полу. На кухне малыш обнаружил отверстие в полу – подполз поближе … и провалился. Услышав крик и плач сына, родители бросились в дом, но ребенка нигде не было. Когда же поняли, куда именно подевался малыш – в ужасе стали звонить в службу спасения.

Вот в этой узкой ржавой трубе и застрял ребенок. Фото: МЧС по РБ

ПРИШЛОСЬ РАЗБИРАТЬ ПОЛ, ЧТОБЫ ВЫТАЩИТЬ ТРУБУ

Как рассказали в региональном МЧС, малыш провалился в узкую шестиметровую трубу диаметром всего 30 сантиметров. Раньше это была скважина, которая заканчивалась вровень с полом, потом скважиной перестали пользоваться, но закрыть отверстие жильцы почему-то не позаботились.

- К счастью, ребенок провалился в трубу руками вверх и находился в сознании. Если бы малыш упал головой вниз, то последствия могли быть очень печальными, - отметили в экстренном ведомстве.

Прибывшие спасатели столкнулись с серьезной проблемой – как же достать ребенка. Малыш застрял примерно посередине трубы, но из-за того, что она была очень узкой, его невозможно было подцепить или как-то подтолкнуть. Сначала спасателям пришлось разобрать пол и вытащить ржавую трубу, а потом более 2 часов аккуратно распиливать ее болгаркой, постоянно поливая водой, чтобы охладить раскаленный металл, а малыш не получил ожогов. Все это время мама мальчика разговаривала с сыном, уговаривая его не бояться и потерпеть еще немного.

Чтобы добраться до ребенка, спасателям пришлось разобрать пол и копать землю. Фото: МЧС по РБ

Наконец, мальчика достали из западни и сразу же передали медикам. Несмотря на то, что малыш отделался относительно легко: небольшие ушибы, переохлаждение и, конечно, сильный испуг, врачи приняли решение госпитализировать его в реанимацию и несколько дней понаблюдать за его состоянием. Сейчас ребенок вместе с матерью находится в больнице.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.