В Башкирии полуторагодовалый ребенок провалился в 6-метровой трубу

фото: МЧС РБ

В Башкирии вечером 19 сентября спасли полуторагодовалого ребенка, который провалился в узкую 6-метровую трубу. Инцидент произошел в деревне Тапчаново Кугарчинского района по улице Заки Валиди. Об этом сообщило региональное МЧС.

фото: МЧС РБ

– Было установлено, что ребенок провалился в пустую трубу диаметром 30 см и глубиной 6 метром. Ребенок провалился руками верх, находится в сознании, – передали в экстренном ведомстве.

В операции по спасению ребенка, которая длилась почти два часа, участвовали сотрудники МЧС, Госкомитета республики по ЧС и местные жители. Совместными усилиями они вытащили малыша из трубы и передали его врачам.