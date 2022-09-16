Никто не стал возбуждать уголовное дело после массового отравления собак порошком в спальном районе Уфе

Отраву разбросили только в микрорайоне Инорс Фото: Рустем АХУНОВ

Полицейские не стали возбуждать уголовное дело после массового отравления собак в Уфе в микрорайоне Инорс.

Жители уфимского микрорайона Инорс еще в середине августа заметили во дворах рассыпанный белый порошок. Тогда кто-то принял его за отраву для грызунов, а кто-то подумал, что это мука для того, чтобы подкормить птиц. Как оказалось, в местах скопления бездомных собак кто-то специально кидал отраву. По словам волонтерам, помогающим безнадзорным животным, всего с середины августа до середины сентября в районе погибли 26 собак. И не все из них были бездомными.

Массовые жалобы горожан на отравление, в том числе, домашних питомцев, начали поступать в комментарии к главе Башкирии Радию Хабирову и мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву в конце августа. Тогда жители Инорса отмечали, что их собаки случайно отравились на прогулке неизвестным порошком, рассыпанным около подъездов, во дворах и на канализационных люках.

ЗАГАДОЧНЫЙ ПОРОШОК

- Мне известно стало о том, что собак травят каким-то порошком от знакомых, которые живут на другом конце города. Там у них местную собаку, которую жители района любили и кормили, кто-то отравил таким образом. А потом собаку Юльку, что у нас во дворе уже жила давно также отравили. Признаки были как либо у крысиного яда, либо как у лекарства, которые дают туберкулезным больным. Для собак оно смертельно, - рассказывает в беседе с «КП-Уфа» жительница Инорса, волонтер Олеся Н.

По словам девушки, когда волонтеры поняли, что кто-то разбрасывает отраву для собак, они стали обращаться во все возможные инстанции, чтобы выяснить, кто этим занимается. Однако ни одно из обращений не было рассмотрено по существу. В ответ на вопросы волонтерам, например, в Минэкологии заявили, что этот вопрос не относится к их компетенции. Точно так же ответили в Роспотребнадзоре по Башкирии, уфимской мэрии и администрации Калининского района города.

- Сделать экспертизу этого вещества самостоятельно стоит 30 тысяч рублей. А у нас все деньги на корм животным почти уходят. Сделать вскрытие мертвой собаки и узнать причину смерти можно у нас только в одном месте – в Аграрном университете. Это стоит дорого, и они не могу определить с точностью вещество, от которого умерла собака, - отмечает волонтер Олеся.

По словам девушки, действия неизвестных отравителей не подходят под типичный почерк догхантеров. Однако кто может так поступать, пока никаких догадок нет.

- Доступа к просмотру видеокамер на одном из магазинов, где рядом порошок бросали, нам не дали. Никто этих людей вблизи не видел, - говорит волонтер.

ЧТО СКАЗАЛИ В ПОЛИЦИИ

Жительница Инорса Ксения Всеволжская в беседе с «КП-Уфа» рассказала, что от этой отравы умерла ее собственная собака. Потеряв члена семьи, она обратилась в полицию.

- С участковым нам удалось связаться лишь два раза по телефону, в крайний раз он просто бросил трубку. Сам он нам не звонил ни разу, по общении ни о чем нас не спрашивал вообще. Вопросы только мы задавали: как движется дело, какие результаты и так далее. Ничего внятного сказать он не мог. То есть опроса не было. Я не понимаю о какой проверке речь, если потерпевших не опросили, - возмущается Ксения.

Жертвами неизвестных стали не только уличные псы, но и домашние любимцы

По словам уфимки, она знает как минимум о трех заявлениях в полицию от хозяев собак. Лично она недавно получила на руки документ от полиции с отказом от возбуждения уголовного дела. Факт неоднократных обращений и собственно отказа, подтвердили специально для «КП-Уфа» в пресс-службе МВД по Башкирии.

- По поступившим заявлениям проведена проверка. В настоящее время в соответствии с ч.1 п.1 ст.24 УПК РФ принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 245. Данное решение прокуратурой оставлено в силе, - пояснили в МВД по Башкирии.

Волонтеры, помогающие бездомным животным, отметили, что на 16 сентября 2022 года пока не получили ответа на свое заявление, написанное в полицию в августе.