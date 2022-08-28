Зоозащитники пытаются спасти отравленную бездомную собаку. Фото: соцсети

Жители микрорайона Инорс в Уфе жалуются на массовое отравление собак. Пользователи социальных сетей выкладывают фотографии и видеоролики с улиц района, где можно увидеть по-настоящему шокирующие кадры гибели животных. Многие горожане подозревают в отравлении собак службы по отлову бездомных животных. Волонтеры и местные жители утверждают, что из-за действий неизвестных пока людей погибают и домашние питомцы.

МАССОВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ СОБАК В ИНОРСЕ

После того, как жители стали замечать мертвых или умирающих собак по всему микрорайону, волонтеры обратились с заявлением в полицию. Многие горожане поддержали эту инициативу, отмечая в соцсетях, что неоднократно видели разбросанный белый порошок в местах, где появляются бездомные собаки. Некоторые родители опасаются, что этим порошком по незнанию могут отравиться маленькие дети.

- Это белый порошок яд? Видела на Баландина рассыпан, ребенку год, он лапал эту смесь. А если б в рот успел засунуть пальцы? – негодует жительница Инорса в комментариях к посту об отравлении собак.

Ранее в МВД по Башкирии подтвердили факт отравления безнадзорных собак. Полиция проводит проверку по данному факту.

- Управлением МВД России по городу Уфе в ходе мониторинга сети Интернет выявлена информация о массовом отравлении собак на территории микрорайона Инорс. По выявленной публикации сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства.

Позднее в местном городском сообществе в социальных сетях волонтеры заявили, что недавно обнаружили на одной из улиц Инорса умирающую собаку. Якобы этот случай произошел уже после того, как неравнодушные горожане написали заявление в полицию из-за гибели животных.

ЧТО ДЕЛАТЬ ХОЗЯЕВАМ ЕСЛИ СОБАКУ ОТРАВИЛИ

Информацию о массовом отравлении собак в Инорсе косвенно подтверждает ветеринарный врач Айрат Кутлиматов. В социальных сетях он выложил видеообращение к хозяевам собак, где рассказал о признаках отравления животного.

- В последнее время участились случаи обращение пациентов с признаками острого отравления. Характерные симптомы: рвота, потеря координации, судороги, пена изо рта. Это признаки отравления излюбленным препаратом «догхантеров». Излюбленные места раскидывания приманок – общественные, близ водоемов. Это и парки, и детские площадки. Чтобы не допустить отравления, мы советуем хозяевам не спускать с поводка собаку, одевать намордник, не гулять в таких общественных местах, - заявил ветеринар.

Айрат Кутлиматов также дал совет хозяевам собак на случай, если у животного возникли симптомы отравления.

- В домашних условиях вам срочно нужно вызвать рвотный позыв, заливая большое количество воды в пасть – полтора – два с половиной литра, в зависимости от размера собаки. В самых крайних случаях, можно использовать для вызова рвоты перекись водорода. Если симптомы соответствуют тем, что мы описываем, то если дома есть пиридоксин, препарат группы «B6», можно сделать внутримышечно укол, - рассказал в своих соцсетях ветеринарный врач.

В пресс-службе МВД по Башкирии в беседе с «КП-Уфа» рассказали, что на данный момент полиция продолжает проводить проверку по факту массовой гибели собак в Инорсе.