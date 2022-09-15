«Был отличным парнем!»: в жутком ДТП в Уфе с BMW погиб 20-летний студент, который возвращался из больницы

В страшном ДТП погиб 20-летний студент уфимского вуза Фото: соцсети и УГЗ

Стала известность личность одной из жертв жуткой аварии, которая произошла сегодня ночью на мосту Сагита Агиша в Уфе. Напомним, там BMW на большой скорости на повороте протаранил встречные Hyundai Solaris и Toyota Corolla, а потом вылетел с моста. Водитель немецкой иномарки погиб на месте. От полученных травм скончался и пассажир такси Solaris – 20-летний студент из Татышлинского района. Водитель такси получил ушибы и переломы и сейчас находится в больнице.

ИЗ-ЗА ЧЕГО ПРОИЗОШЛА АВАРИЯ

Все произошло около двух часов ночи. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 26-летний уфимец за рулем BMW X3 гнал по улице Сагита Агиша, и на мосту через проспект Салавата Юлаева протаранил встречные Toyota Corolla и Hyundai Solaris, после чего снес металлические ограждения и рухнул вниз с моста на дорогу.

На помощь пострадавшим бросились очевидцы, но заглянув в искореженный салон, они никого внутри не обнаружили. Чтобы избежать возгорания, пришлось снять аккумулятор. И уже когда люди поднялись вверх на мост, откуда и упал автомобиль, выяснилось, что водителя в момент удара просто выкинуло через лобовое стекло на дорогу. Также серьезно досталось и такси Hyundai Solaris – его 20-летний пассажир скончался на месте, а водителя с травмами увезли в больницу.

Иномарка протаранила металлическое ограждение моста и вылетела вниз. Фото: ГИБДД по РБ

- Мы были на месте аварии, ужасное зрелище. Во всем виновата скорость и самонадеянность водителя BMW. Всего этого можно было бы избежать, если бы он хоть немного думал о себе и других людях, - сокрушается уфимка Кристина С.

Был ли водитель BMW пьян или под воздействием наркотических веществ – неизвестно, назначены все необходимые судебные медицинские эспертизы.

- По факту ДТП проводится проверка. Назначено проведение ряда экспертиз. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, - отметили в региональной Госавтоинспеции.

ВОЗВРАЩАЛСЯ ДОМОЙ ИЗ БОЛЬНИЦЫ

Как удалось выяснить «Комсомолке», погибшим пассажиром такси оказался 20-летний Альберт А. из Татышлинского района. Парень учился на первом курсе магистратуры энергетического факультета БГАУ и жил в общежитие. Как рассказала его девушка, в тот вечер Альберт почувствовал себя плохо – жаловался на почки.

- Он поехал в больницу, там его осмотрели и сказали, что он может лечиться дома. Он поехал на такси обратно в общежитие, когда все это произошло, - рассказала Алина С.

Сейчас девушка не может прийти в себя от горя, как и друзья и близкие Альберта. Его одногруппники и преподаватели также тяжело переживают гибель молодого студента.

- От лица факультета хотелось бы сказать, что Альберт был лучшим сыном, верным парнем, ответственным студентом и отличным другом, - скорбят по талантливому парню в университете.

- Альберт навсегда останется в сердцах близких ему людей. Мы все его очень любим, скорбим о смерти самого лучшего человека, верного друга и любимого сына. Пока мы живы, он с нами. С ним ушла часть меня, - не может сдержать свою боль Алина С.

Сейчас семье погибшего парня нужна помощь на транспортировку тела и похороны. Если вы хотите помочь родителям, потерявшего любимого сына, вы можете сделать посильный вклад на карту отца Альберта 4276060034719610 (Илфар Нуриханович).

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего Альберта А.