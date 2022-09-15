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Происшествия15 сентября 2022 4:43

На проспекте Салавата Юлаева в Уфе при ДТП с тремя автомобилями погибли два человека

BMW столкнулась с двумя легковушками, пробила ограждение и рухнула с моста
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Ночью 15 сентября в Уфе при ДТП с тремя автомобилями погибли два человека. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Во втором часу ночи 26-летний уфимец, следуя за рулем BMW X3 по улице Сагита Агиша на мосту через проспект Салавата Юлаева врезался во встречные Toyota Corolla и Hyundai Solaris. После удара первая иномарка пробила металлическое ограждение и опрокинулась с моста на проспект. Момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Водитель BMW и 20-летний пассажир Hyundai из Татышлинского района скончались на месте происшествия. Сидевший за рулем Solaris 34-летний мужчина госпитализирован с травмами.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ