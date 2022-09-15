С заботой о будущем поколении: «Башнефтегеофизика» открыла для студентов УГНТУ и БашГУ новые аудитории и бренд-зону

«Башнефтегеофизика» долгие годы оказывает поддержку студентам-геофизикам ведущих вузов республики

Недавно для учащихся образовательных учреждений республики начался новый учебный год. В связи с этим одна из крупнейших в России нефтесервисных компаний - АО «Башнефтегеофизика» решила сделать щедрый подарок для студентов-геофизиков УГНТУ и БашГУ. В вузах появились компьютерный класс, лекционная аудитория, а также брендированная зона. Их открытие состоялось в торжественной обстановке, и «Комсомолке» удалось побывать на мероприятиях в обоих университетах.

НА ОСТРИЕ ПРОГРЕССА

По словам генерального директора «Башнефтегеофизики» Рустема Адиева, геофизика – специальность, тесно связанная с компьютерными технологиями и программированием. Вся регистрация, обработка, интерпретация данных, а также разработка новой аппаратуры производится посредством компьютеров. Именно поэтому, как утверждает руководитель предприятия, было решено организовать в одной из аудиторий компьютерный класс.

Также в своем выступлении Рустем Адиев акцентировал внимание на производственной практике студентов. Со стороны АО «Башнефтегеофизика» планируется принимать студентов на производственную практику уже после окончания первого курса.

И.о. заведующего кафедры геофизики Шамиль Гарайшин рассказал, что в аудитории был сделан капитальный ремонт, и сейчас здесь расположены 20 современных компьютеров.

–Работа геофизиков-промысловиков заключается в изучении околоскважинного пространства, замерах скважинных данных, результаты которых нужно обработать и проинтерпретировать, чтобы затем их предоставить заказчику.

Для этой работы необходимы специализированные программы. К счастью, благодаря подаренным компьютерам с установленным на них специальным программным обеспечением мы имеем возможность готовить из наших выпускников полноценных специалистов, – заявил и.о. заведующего кафедры.

Вторая обновленная аудитория представляет собой лекционный класс на 30 человек. Здесь также был произведен капитальный ремонт. Помимо этого, был установлен проектор, с помощью которого можно проводить лекции с презентациями и демонстрацией фото- и видеоматериалов.

Открытие брендированных аудиторий в УГНТУ состоялось в торжественной обстановке

ПЕРСПЕКТИВЫ С САМОГО НАЧАЛА ОБУЧЕНИЯ

Как заявил в беседе с «Комсомолкой» ректор УГНТУ Олег Баулин, взаимодействие университета и «Башнефтегеофизики» продолжается уже долгое время и очень плодотворно.

– Наше сотрудничество происходит на нескольких уровнях. Несколько лет назад мы договорились о более плотном взаимодействии с точки зрения проведения научных исследований, подготовки кадров и участии в социальных мероприятиях. Например, совместными усилиями была открыта корпоративная кафедра. Мы активно сотрудничаем с учебным центром предприятия, там у наших студенто весть возможность получить необходимые профессиональные навыки. Помимо этого, в прошлом году мы выиграли большой совместный федеральный грант на разработку новых прототипов устройств, – поделился руководитель вуза.

Обновленная аудитория в УГНТУ оснащена 20 современными компьютерами

Отдельно ректор подчеркнул, что многие преподаватели кафедры геофизики являются ведущими специалистами и руководителями подразделений «Башнефтегеофизики». Благодаря этому студенты УГНТУ получают самые актуальные и необходимые знания о своей будущей профессии.

– По большому счету, кафедра геофизики УГНТУ – это кафедра геофизики «Башнефтегеофизики», поскольку большая часть преподавателей по спецдисциплинам – это работники компании. Обычно после поступления на какую-либо специальность студент должен определиться с будущим работодателем, и, в свою очередь, сам работодатель еще должен определиться с ним. Однако, приступая к обучению на нашей кафедре геофизики, студент уже сразу может рассчитывать на перспективное трудоустройство, – отметил Олег Александрович.

На открытии компьютерного класса руководство «Башнефтегеофизики» пообщалось со студентами УГНТУ

Высоко оценили подарок компании к новому учебному году и сами студенты вуза. Некоторые учащиеся признались нам, что в будущем планируют связать свою жизнь с работой в «Башнефтегеофизике», а кто-то из будущих выпускников уже начал трудиться на предприятии.

– Параллельно с учебой работаю специалистом оперативного контроля бурения в компании «Башнефтегеофизика». Я очень рада, что предприятие заботится об университете и о нашей кафедре, обустраивая красивые аудитории в нашем вузе, предоставляя оборудование, возможности для учебной практики и дальнейшего трудоустройства, – поделилась студентка пятого курса Дарья Разбежкина.

Брендированная зона «Башнефтегеофизики» в БашГУ оснащена красочным стендом с историей предприятия

«ОЧЕНЬ КРАСИВО И УДОБНО»

В тот же день в БашГУ рядом с кафедрой геофизики Физико-технического института состоялось открытие брендированной зоны АО «Башнефтегеофизика». На площадке были созданы условия как для самостоятельных занятий, так и для неформального общения.

Комфортабельные пуфики, длинный стол у окна с множеством розеток и удобные стулья – сложно придумать более комфортные условия для времяпровождения в промежутках между лекциями и семинарами.

Также на новой зоне сооружен информационный стенд и карта России, на которой отмечены точки присутствия компании «Башнефтегеофизика».

– Здесь теперь очень красиво и удобно. Наконец, появилось удобное пространство для подготовки к занятиям, написания конспектов и работы на смартфонах и ноутбуках во время перерыва. Здорово, что сделали ознакомительный стенд. С его помощью студенты могут узнать о деятельности и истории компании, и, таким образом, заинтересоваться работой в ней, – поделилась впечатлениями студентка Аделина Сабирова.

Плодотворное сотрудничество «Башнефтегеофизики» и БашГУ продолжается уже многие десятилетия

«ИСКАТЬ ПОТЕНЦИАЛ В ЛЮДЯХ»

Заведующий кафедрой геофизики, профессор Рим Валиуллин поведал, что БашГУ в свое время стал первым университетом в республике, который начал готовить специалистов-геофизиков.

– Сама кафедра геофизики существует с 1964 года. И уже на протяжении десятков лет мы тесно сотрудничаем с «Башнефтегеофизикой». Компания помогает сделать обучение наших студентов более эффективным, понимая, что предприятие не может развиваться без молодого и обученного поколения, – отметил ученый.

Первый заместитель директора Дирекции промысловой геофизики по производству «Башнефтегеофизики» Альберт Исламов объяснил, почему предприятие не жалеет сил и средств на оказание поддержки студентам вузов.

– Основной приоритет развивающейся и уважающей себя компании – это искать потенциал в людях. Именно поэтому мы ставим перед собой задачу помогать учебным заведениям в подготовке студентов. Мы открыли свой корпоративный университет. В прошлом году у нас был первый старт, была собрана объединенная группа студентов УГНТУ и БашГУ. Параллельно с теми знаниями, что даются в вузах, мы предоставляем условия для развития навыков необходимых непосредственно профессии. Таким образом, приходя на работу, будущий сотрудник максимально адаптирован к условиям труда и уже практически является готовым специалистом, – подчеркнул Альберт Исламов.

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