Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже вот-вот закончится лето и 1 сентября школьники отметят один из своих самых главных праздников – День знаний. На торжественные линейки и первый в учебном году классный час возьмут с собой не только чистые тетрадки, новые учебники и пеналы, но и еще один важный атрибут праздника – подарок для любимого учителя.

Поздравить своего классного руководителя или же просто любого другого преподавателя с началом нового учебного года – давняя и очень важная традиция. Как правило, учителям дарит букет. «Комсомолка» решила выяснить, какие цветы предпочитают дарить уфимские школьники своим наставникам и изменились ли цены на них за последний год. Для этого мы пообщались с продавцом одного из популярных магазинов башкирской столицы.

«ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ – ДЕШЕВИЗНА»

Мария (имя изменено. – Ред.) поделилась с нами, что граждане, как правило, не готовы тратить серьезную сумму на подарок учителям, и потому в чаще всего покупают небольшие букеты из трех цветов и сборные композиции-«сумочки».

– Основной критерий – дешевизна. Все хотят приобрести что-нибудь не дороже 500 рублей. Шикарно оформленный дорогой букет кто-то берет довольно редко – может, один-два человека. Обусловлено это тем, что для многих подарок для учителя – это просто традиция, и потому мало кто этим заморачивается, – рассказала наша собеседница.

СКОЛЬКО СТОИТ КУПИТЬ БУКЕТ НА 1 СЕНТЯБРЯ В УФЕ

Продавец также поведала, что, несмотря на усложнившуюся в последние месяцы экономическую ситуацию, уфимцы не особо заметят разницы в ценах на цветы по сравнению с прошлым годом.

–Логистика в последнее время усложнилась: цветы нам привозят так же из Эквадора, правда, уже через Казахстан. Однако для покупателей никаких шокирующих сюрпризов в этом году в плане цене все же не ожидается: подорожание случилось, но не особо серьезное, – поделилась Мария.

В основном уфимцы, по словам продавщицы, предпочитают покупать розы и хризантемы, их цена составляет 160 и 170 рублей за штуку.

– Нередко берут букет, состоящий из одной гортензии. Цветок очень большой, и потому даже в единственном экземпляре выглядит довольно симпатично и стильно. Стоимость – 500 рублей за штуку – получается, дешево и сердито. Сборные из разных цветов же композиции, украшенные альстромерией и зеленью, обходятся в 500-800 рублей, – поведала торговец.