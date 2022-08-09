Теперь шутка про кредит на сборы в школу кажется весьма актуальной Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сложно представить, но уже через каких-то три недели закончится лето, а дети снова сядут за школьные парты. А значит самое время уже начинать готовиться к школе – закупаться канцтоварами, обновлять физкультурную форму и ранец, ну или заниматься школьной экипировкой «с нуля», если ребенок только идет в первый класс.

«Комсомолка» прогулялась по школьным ярмаркам в Уфе и подсчитала, сколько придется родителям выложить денег, чтобы собрать свое чадо в школу в 2022 году. Спойлер: к такому, если честно, мы не были готовы.

СЭКОНОМИТЬ НА ФОРМЕ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Если в прошлых годах аналитики Башстата утверждали, что собрать ребенка в школу обойдется в сущие копейки, то в 2022 даже статистика весьма сурова: только за июль школьная форма и ранцы подорожали примерно на 200 процентов, а канцтовары (особенно дневники и тетради) и вовсе на 240-280 процентов. И это не предел: очевидно, что в августе цены на школьные товары продолжат расти.

И вроде производитель отечественный - тогда почему такие цены? Фото: Яна БАЗЕКИНА

На всех школьных ярмарках ассортимент примерно одинаковый, так что в этом году мы отправились в ТК «Центральный», где половину третьего этажа заняли стройные ряды с рубашками, пиджаками и фартуками.

Первое, что бросается в глаза – конечно же, цены. Мои школьники вошли в фазу активного роста, поэтому из прошлогодней формы благополучно выросли. Ка оказалось, ценники выросли тоже. Например, костюм-двойка для мальчика, в среднем, теперь обойдется в 5,5 тысяч рублей. А если вы хотите, чтобы ваш ученик выглядел как денди из английского колледжа, придется выложить все 7(!) тысяч. Форма для девочек стоит тоже дорого: за школьное платье (а-ля «из СССР») из скрипучей синтетики продавщица запросила 2300. Вариант из хлопка или шерсти стоит уже гораздо дороже: от 3200 рублей. Я уже предвижу возмущенные возгласы: «Откуда вы берете такие цены, да мы своих детей за 5 тысяч от и до соберем!». Давайте честно: за такие цены собрать ребенка в школу можно, если покупать все в магазинах-эконом класса. Вот только ни о каких дышащих тканях говорить не приходится, а пиджаки и брюки залоснятся или покроются катышками уже через пару месяцев активной носки.

Если повезет отхватить фартук за 800 рублей - считайте, повезло Фото: Яна БАЗЕКИНА

ПАРАДНЫЙ ВАРИАНТ - ДОРОЖЕ

Ладно, вернемся к обзору цен. Школьная юбка для девочки стоит 1900 до 3200, брюки можно подобрать в пределах 2000 рублей. Более-менее приличный шерстяной кардиган на холодное время года стоит порядка 1900 рублей. Нарядные блузочки обойдутся от 1200 до 2300, а фартук – 900 рублей. Не забываем о колготках, которых нужно прикупить хотя бы 3-4 пары повседневных и одну пару на праздник – по 380 рублей каждая. С обувью тоже проблема: брать дешевый, но некачественный кожзам, который изотрется через месяц, невыгодно. Школьные туфли из настоящей замши или кожи обойдутся примерно в 3500 рублей. Итого, если одевать девочку на школьной ярмарке, то без учета ранца и физкультурной формы придется выложить около 14000 рублей.

Более-менее качественные модели стоят гораздо дороже Фото: Яна БАЗЕКИНА

Немного дешевле выйдет школьная «экипировка» для мальчика. Если брать дополнительную пару брюк, придется отдать еще 1900 рублей. Сюда приплюсуем школьный жилет (не всем нравится постоянно носить пиджак) за 1800, пару повседневных и одну праздничную рубашку – по 900 рублей каждая. Школьную обувь для мальчика можно подобрать в пределах 2500-2700 рублей. Итого (без учета канцтоваров, спортивной формы и ранца) – не менее 11500 рублей.

ГДЕ ТЕПЕРЬ КУПИТЬ КРОССОВКИ?

Купить удобную и качественную физкультурную форму – тот еще квест. После того, как многие спортивные бренды ушли из России, на прилавках остались лишь только неприлично дорогие модели и откровенный ширпотреб подвального пошива.

- Вот, посмотрите, наш российский производитель. Качество отличное, дешево! Сколько? Да всего 3500 рублей, да вы примерьте, не стесняйтесь, какой у мальчика рост? – завлекает нас продавец.

Цены на школьную форму выросли как минимум в 2 раза по сравнению с прошлым и позапрошлым годом Фото: Яна БАЗЕКИНА

Ну, в нынешних реалиях 3500 за трикотажную «двойку» действительно недорого, а расцветки позволяют подобрать вариант как для неприхотливого ученика, так и для привередливой модницы. Не забудьте прикупить белые хлопковые футболки – их можно найти и по 600 рублей.

Что касается спортивной обуви, то, в среднем, пара крепких и симпатичных кроссовок на белой подошве (все помнят строгий школьный запрет на черные полосы на полу?) обойдутся в 2800 рублей. Итого: примерно 6900 на каждого школьника.

«С БУМАГОЙ В СТРАНЕ НАПРЯЖЕНКА»

Поход за канцтоварами и портфелями – не только разорительный, но и самый утомительный момент в школьных сборах. Попробуй угодить с нужной расцветкой ластика или рисунком на ранце! Поэтому проще доверить выбор самому ребенку. И снова неприятный сюрприз: по сравнению с прошлым годом цена на рюкзаки выросла примерно на 2000 рублей, и сейчас за ранец с ортопедической спинкой и широкими удобными лямками придется выложить не менее 5500 рублей. Самые ходовые модели пеналов начинаются от 600 рублей, сумки для сменки – от 350. Заметно подорожали тетради и альбомы, а также цветной картон и бумага. 12-листовая тетрадка стоит уже около 7 рублей, хотя в прошлом году можно было найти и по 3,5 рублей по скидке. 18-листовая – 9,5 рублей, вместо прошлогодних 5 рублей. Так и хочется выразиться словами из незабвенного фильма: «С бумагой в стране напряженка»!

Выбор рюкзаков огромный - все красивые и отчаянно дорогие Фото: Яна БАЗЕКИНА

На год среднестатистическому школьнику пригодится запас из 20 тетрадей в клетку и 20 – в линейку. Приплюсуем сюда же дневник – от 120 рублей и общие тетради примерно по 45-50 рублей. Не забудем про стратегический запас ручек, карандашей, линеек, ластиков, точилок, кинем в корзину альбом, набор кистей и пластилин, обложки для учебников и тетрадей – и вуаля! Еще 2 тысячи из семейного бюджета как не бывало!

Итак, подведем итоги. Если одевать ребенка на школьной ярмарке, то придется выложить не менее 22900 рублей за девочку и 20400 за мальчика. То есть чтобы собрать двоих детей в школу, нужно отдать чуть более среднемесячной зарплаты. Понятно, что многие родители начинают постепенно откладывать деньги на сборы в школу заранее, но все равно ценники заставляют хвататься за сердце и капать валерьянку.

Пенал почти за тысячу рублей - ну и как тут сэкономить? Фото: Яна БАЗЕКИНА

ЕСТЬ ВАРИАНТ СЭКОНОМИТЬ

Впрочем, есть неплохой вариант сэкономить. Нет-нет, покупать форму в эконом-магазинах и на барахолках не придется. Но если озаботиться школьными сборами заранее и покопаться на маркетплейсах (особенно, когда летом можно наткнуться на очень приятные скидки), общие траты выйдут тысяч на 5 дешевле. Например, на той же сезонной распродаже я отхватила для сына чудный школьный пиджак из шерсти всего за 2400 рублей, а для дочери школьный сарафан из прошлогодней коллекции за 1800 рублей и модную юбку всего за 1000 рублей (изначальная цена 6700). Удалось сэкономить и на блузках: всего 950 рублей вместо 1500, и на спортивной форме – 2100 вместе 3500. Отличный школьный рюкзак со скидкой нам тоже удалось купить всего за 2300 рублей вместо 5400.

Полезный совет: старайтесь выбирать варианты с возможностью примерки и заказа нескольких размеров для сравнения. А вот обувь лучше все же покупать «вживую», потому что с размером бывает трудно угадать.