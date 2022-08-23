На какую помощь от властей могут рассчитывать школьники из многодетных малоимущих семей в Башкирии

Собрать ребенка в школу в 2022 - задача не из простых Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Совсем скоро начнется новый учебный год, и родители в спешке докупают школьные ранцы, тетради и ручки. Собрать ребенка в школу в 2022 году – задача не из простых, ведь цены на форму и многие канцтовары выросли в 2, а то и в 3 раза. Особенно тяжело в этом плане приходится многодетным малоимущим семьям, где часто в школу приходится собирать сразу нескольких детей.

«Комсомолка» узнала, на какую помощь от региональных властей могут рассчитывать школьники из малоимущих многодетных семей.

ЧТО И КОМУ ПОЛАГАЕТСЯ

Для учеников из многодетных малоимущих семей власти Башкирии предлагают два варианта помощи. Во-первых, денежная компенсация за приобретение школьной формы. На такую помощь семья может рассчитывать не чаще, чем раз в два года (именно за такой срок, по мнению чиновников, дети вырастают из одежды), при этом сумма компенсации не будет превышать 4489 рублей. С учетом нынешних цен на школьную форму, это покроет примерно только половину реального чека. Для того, чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться с заявлением в школу, где учится ребенок, а также предоставить подтверждающие документы, что вы действительно – многодетная малоимущая семья, где среднемесячный доход на человека не превышает 13200 рублей для трудоспособного населения, 11474 рублей – для пенсионеров и 11747 рублей – для детей. При этом в семье должно быть как минимум 3 несовершеннолетних ребенка. Кроме того, в школу нужно принести товарный чек с печатью и уточнением «Школьная форма». Обувь, физкультурная форма и прочие аксессуары вроде бантов и галстуков сюда не входят.

Второй вариант помощи – это бесплатный набор школьно-письменных принадлежностей для первоклассников. В набор входит ранец, 20 тетрадей и обложек к ним, 6 обложек для учебников, дневник, а также цветная бумага, краски, карандаши, краски, пластилин, папки для тетрадей, подставка для учебников и другие необходимые канцтовары, а также специальный светоотражающий жилет. Стоимость набора школьных принадлежностей в 2022 году составляет 3154 рубля.

Для получения набора также нужно обратиться в школу с заявлением и приложить перечень необходимых документов – паспорт, свидетельства о рождении всех детей, СНИЛС родителей и детей, справку о составе семьи и документ, подтверждающий малоимущий статус семьи.

А ЧТО СО ШКОЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ

Также стоит упомянуть о том, что в Башкирии по указу Радия Хабирова все ученики 1-4 класса обеспечиваются горячим питанием в школе. Родители могут выбрать – будет ли это завтрак или обед.

А вот ученики из малоимущих многодетных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья могут рассчитывать на двухразовое бесплатное питание, при этом возраст тут не имеет значения. Если дети с ОВЗ обучаются дома, им полагается бесплатный сухпаек.

Чтобы ваш ребенок питался бесплатно в школе, нужно написать соответствующее заявление, приложить справку, подтверждающую инвалидность, или справку, подтверждающую статус малоимущей семьи.

Напомним, ранее «Комсомолка» подсчитала, во сколько обойдется семье собрать ребенка в школу в 2022 году. Результаты нас весьма удивили.