В Уфе простились с погибшей на Тянь-Шане альпинисткой Марией Нечаевой

Мария Нечаева очень любила горы и часто совершала восхождения. Фото: соцсети.

Сегодня в Уфе проходит церемония прощания с известной альпинисткой Марией Нечаевой. Трагедия произошла еще 7 августа, когда во время покорения пика Хан Тенгри женщина сорвалась с огромной высоты, однако, транспортировать тело в Уфу удалось только сейчас.

«ВНИЗУ БЫЛА ВИДНА ТОЧКА НА СНЕГУ -МАША»

О последних минутах жизни Марии Нечаевой рассказал у себя на странице в соцсетях ее близкий друг, который вместе с ней участвовал в восхождении.

- Казалось бы, такое не должно происходить. Но вот: порыв ветра, вскрик, и я вижу летящую фигуру, которая несколько раз ударившись о рельеф, исчезает за перегибом. Первые секунды была надежда, что это кто-то не из наших, но вещи, сорванные с рюкзака и разбросанные по склону - ледоруб, хоба, накидка, лишали сомнений. Сердце колотилось. Где-то далеко внизу, в 300 метрах ниже по вертикали, была видна точка на снегу – Маша, - рассказывает Альберт Валиев.

По словам горного туриста, их экспедиция длилась уже 20 дней: за это время они прошли 3 четверти маршрута и уже спускались на север с перевала «Западное плечо Хан-Тенгри».

- В этот день мы перевалили 6100 метров и начали спуск по стационарным веревкам - долго, нудно, казалось бы, безопасно… Казалось бы. Ошибка при перестежке, которую от Маши ожидать было совсем невозможно, - сокрушается друг Марии Нечаевой.

Турист вспоминает, что трагедия произошла на высоте 5500 метров, и поэтому ждать вертолета, который бы забрал тело, было бесполезно. Пришлось своими силами спускать тело погибшей альпинистке ниже на 1,5 километра – по обледеневшим скалам, на протяжении 17 часов. Только через сутки туристам удалось спуститься на плоский ледник, куда бы смог приземлиться вертолет.

- В этом походе Маша, была как всегда сильная, уверенная в себе и немного ранимая. Наверное, не все наши шутки были уместны, но извиниться уже не получится, - соболезнует Альберт Валиев.

«ГОРЫ НЕ ОТПУСТИЛИ ЕЕ»

Старшая сестра Марии Валентина Ефимовских у себя на странице в соцсетях также до сих пор не может поверить в случившееся.

- 14 августа она должна была вернуться из похода 6 категории сложности, но горы не отпустили ее. Транспортировка тела занимает много времени, поэтому мы пока сделали поминки в узком семейном кругу. Я никак не могу переварить, что ее больше нет. Нигде нет. Совсем. До 18 лет наши жизни были тесно переплетены, а сейчас семейная история будто надломилась, - признается женщина.

В Федерации горного туризма Башкирии отметили, что Мария Нечаева была опытной горной туристкой, за плечами которой множество походов и восхождений, включая пик Ленина. Мария уже давно серьезно занималась альпинизмом, скалолазанием, скайранингом, поэтому случившаяся с ней трагедия стала настоящим шоком для всех.

Похоронили Марию Нечаеву на Южном кладбище в Уфе. Проводить в последний путь женщину собрались ее семья, а также многочисленные друзья и соратники по альпинизму.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким погибшей Марии Нечаевой.