Знаменитая альпинистка из Башкирии погибла, покоряя очередную высоту

Фото: личный архив Марии Нечаевой

Печальные новости пришли из сообщества горных туристов Башкирии. В минувшую субботу погибла известная альпинистка Мария Нечаева - во время покорения пика Хан Тенгри женщина сорвалась с огромной высоты.

- Ориентировочно в 12.30, при спуске на северную сторону пика Хан Тенгри, с высоты 5900 метров произошел срыв. Тело Марии обнаружено на высоте 5600 метров. Сейчас спасатели вместе с группой спускают тело Марии в базовый лагерь для дальнейшей эвакуации в город Каракол вертолетом, - рассказали в сообществе горных туристов Башкирии.

Друзья и коллеги Марии Нечаевой рассказали, что она была опытной альпинисткой, за плечами которой были многочисленные восхождения на высокие вершины, включая пик Ленина.

- Она очень любила горы. Это серьезный удар для нас, ее друзей и товарищей. Искренне скорбим и приносим соболезнования родным и близким, - говорится в сообщении.