Работать «на дядю» или расти с лидером промышленности? Топ-6 причин работать в ОДК-УМПО

На примере ОДК-УМПО расскажем обо всех преимуществах работы на серьезном предприятии. Заодно развеем миф, что устроиться без связей в крупную компанию практически невозможно.

УМПО входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха. Основная продукция предприятия — авиационные и индустриальные двигатели. Работой здесь сегодня обеспечены 24 000 человек. В связи с высокой загрузкой заказами завод готов принять еще более 2 000 новых сотрудников.

КП расскажет про шесть причин устроиться в эту организацию.

1. ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ

Выбирая работу, люди находятся на распутье. Пойти к частнику, который платит «в конверте» или искать официальное трудоустройство?

В ОДК-УМПО все прозрачно, строго по Трудовому кодексу:

- заключается трудовой или ученический договор;

- оплачиваются отпуска (в том числе декретные), больничные;

- зарплата начисляется два раза в месяц: аванс и окончательный расчет;

- есть ежегодная индексация зарплаты.

Положение работника, который выбирает работу «по-белому», останется стабильным, несмотря на любые экономические перипетии.

2. СТАБИЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК

Каждый работник ОДК-УМПО знает, сколько он получит за отработанное время: эти сведения содержатся в расчетном листке. Также там учтена информация о налогах, отчислениях по обязательному пенсионному страхованию, доплатах (например, за увеличенный объем работ или совмещение профессий).

Аванс и расчет выплачиваются в конкретные даты, поэтому можно строить планы на покупки или поездки заранее.

3. ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА

На предприятии каждому предоставляется возможность реализовать свой потенциал. И если вы готовы подниматься по карьерной лестнице, есть несколько вариантов.

— Кадровый резерв. Если сотрудник стремится расти в профессии, имеет управленческие задатки, он — потенциальный руководитель. Резервисты учатся на семинарах и тренингах по управлению персоналом, производственному менеджменту, проходят стажировки и повышение квалификации.

— «Месяц дублера». Это своеобразный тест-драйв: проверка сотрудника, готов ли он к работе руководителем. Как минимум он получает новый опыт и знания, как максимум – назначение на более высокую должность.

4. ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ

В ОДК-УМПО организовано льготное горячее питание для сотрудников и бесплатный вахтовый транспорт. Есть маршруты из Благовещенска, Иглино, Шакши, а также по Уфе — из Затона, от Монумента Дружбы, с Центрального рынка.

Поскольку площади предприятия огромны, в течение дня между двумя производственными площадками также ходит заводской автобус .

Соцпакет распространяется и на детей заводчан. Летом ребята отдыхают в лагерях Башкирии и на Черноморском побережье по льготным путевкам. В свободное от учебы время они занимаются в Центре детского творчества «Умелец».

Для тех, кто хочет пойти по стопам родителей, есть возможность бесплатного целевого обучения в техническом вузе.

5. ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

В ОДК-УМПО реализуется корпоративная жилищная программа. Объединение выделяет средства в размере 200 000 рублей на погашение ипотеки или первоначальный ипотечный взнос.

Выплату могут получить квалифицированные специалисты наиболее востребованных для предприятия профессий и специальностей, а также молодые специалисты (до 35 лет), окончившие профильный вуз или колледж/техникум.

Иногородним сотрудникам предоставляется место в общежитии или выплачивается компенсация в размере 13 000 рублей за аренду квартиры.

6. ПРОФЕССИЯ С НУЛЯ

На базе ОДК-УМПО работает Производственно-учебный центр авиационного комплекса Ростеха. Здесь можно бесплатно с нуля получить профессию по одной из программ, например:

- Моноквалификация. Срок обучения 6-10 месяцев. Одна из специальностей на выбор: токарь, фрезеровщик, шлифовщик, сверловщик, оператор станков с программным управлением, слесарь механосборочных работ, контролер станочных и слесарных работ.

- Мультиквалификация. За 2 года можно освоить профессию, предусматривающую навыки сразу нескольких специальностей: станочник широкого профиля, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик.

В период обучения выплачивается стипендия. Также здесь можно получить смежную профессию, повысить квалификацию и др.

И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ…

В ОДК-УМПО четкое выполнение планов, качественная работа и активное участие в жизни предприятия поощряется наградами различного уровня. В среднем ежегодно награды, звания, грамоты и благодарности получают около 1 700 человек. Это те, кто служит примером для коллег, их фото размещают на досках почета, о них пишут в прессе. Среди награжденных работников ОДК-УМПО есть обладатели самых высоких званий. В их числе, например, балансировщик сборочного цеха Николай Дуй, награжденный медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Балансировщик деталей и узлов ОДК-УМПО Николай Дуй

В ОДК-УМПО есть отдел по работе с молодежью. Его сотрудники организуют различные творческие, спортивные и обучающие мероприятия. Здесь всегда протянут руку новичку, который только пришел в большую семью моторостроителей.

Отдел кадров ОДК-УМПО:

8 (347) 239-56-95, 8 (347) 238-65-72, 8 (919) 600-28-14

Также можно оставить заявку на сайте umporabota.ru