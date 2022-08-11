В Башкирии на диком пляже утонул 12-летний мальчик

Фото: МЧС по Башкирии

В Белорецком районе Башкирии в реке утонул подросток. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Трагедия случилась недалеко от села Ломовка на реке Белая. 12-летний мальчик без присмотра взрослых купался на диком пляже. Очевидцы вытащили его из воды. На место случившегося прибыли медики, они пытались реанимировать ребенка, но, к сожалению, несовершеннолетний скончался. Труп подростка был передан полицейским.

В настоящее время специалисты проводят оперативно-следственные мероприятия.