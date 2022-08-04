Почему в одних рейтингах Уфа оказалась в лидерах, а в других занимает слабые позиции

Накануне башкирская столица вошла в число городов России с наименее благоприятными условиями для жизни. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

На днях Финансовый университет при правительстве России опубликовал рейтинг, где аналитики представили список самых благоприятных городов для жизни. Ученые проанализировали ряд показателей, такие как потребительская активность, состояние медицинского обслуживания, доступность недвижимости, экология, работа ЖКХ, дорожное хозяйство и так далее. На основе этих данных и был составлен рейтинг из 25 лучших для жизни городов с населением более 250 тысяч человек. Уфа в этот список не попала.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ

А еще раньше аналитики РИА Рейтинг представили собственное исследование, где составили рейтинг российских городов по зарплатам в различных отраслях экономики. По их версии Уфа заняла 33-е место, а самые высокие зарплаты оказались у тех, кто занимается «профессиональной и научной деятельностью». Что конкретно это означает, эксперты так и не раскрыли. Рискнем предположить, что речь идет о нефтяной и нефтехимической отрасли, чем башкирская столица славится уже давно.

Однако, существуют ведь не только экономические рейтинги. Так, например, в июне этого года Уфа вошла в топ-3 самых зеленых городов страны, уступив лишь Краснодару и Перми.

К слову, как будто в противовес таким слабым позициям Уфы в различных рейтингах, аналитики ставят на достаточно высокие позиции весь регион в целом. Так, по версии РИА Рейтинг по итогам 2021 года Башкирия заняла 26-е место по качеству жизни среди всех регионов России. А еще недавно это же агентство опубликовало рейтинг регионов по качеству автомобильных дорог, где наша республика заняла 17-е место.

Ну и наконец, эксперты Агентства стратегических инициатив по итогам прошлого года расположили Башкирию на пятом месте в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. При этом в 2020-м году республика занимала седьмую строчку, что так же довольно неплохо.

Уфа была признана одним из самых зеленых городов страны. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

ЧТО ДУМАЕТ МЭР УФЫ

А что по этому поводу думают городские власти? Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в беседе с «КП-Уфа» отметил, что его команда регулярно отслеживает и изучает рейтинги, в которые попадает Уфа.

- Где-то Уфа находится на лидирующих позициях, где-то в 20-ке, где-то в середине. Например, по итогам 2021 года среди городов-миллионников столица Башкирии заняла шестое место в России по индексу качества городской среды. В недавнем рейтинге самых «зелёных» городов России, которая проводила аналитическая компания «Marketing Logic» на основе открытых данных и геоинформационных технологий, Уфа попала в ТОП-3 среди городов-миллионников и, тем самым, в очередной раз подтвердила свой статус «зеленого» города, - подчеркнул Ратмир Мавлиев.

Прокомментировал уфимский сити-менеджер и результаты Уфы в том самом рейтинге Финансового университета при правительстве России по качеству жизни в городах.

- Мы изучили рейтинг Финуниверситета при Правительстве РФ по качеству жизни в России. Уфа набрала 61 балл из 100 возможных. В первую тройку попали Москва, Сочи, Грозный, набрав 80, 74, 73 баллов соответственно. Этот рейтинг позволяет сравнивать нас с другими городами и дает понять в каком направлении нам надо усилиться и двигаться вперед. Наша команда приложит все усилия для того, чтобы Уфа стала одним из благополучных городов России, - пояснил в беседе с «КП-Уфа» Ратмир Мавлиев.

ЧТО НЕ ТАК

Так что же не так с местом Уфы в различных рейтингах по уровню и качеству жизни? Почему башкирская столица то на вершине, то где-то в середине? Экономист Всеволод Спивак считает, что есть несколько различных рейтингов, измеряющих эти показатели и их результаты не всегда совпадают.

Эксперты считают, что низкие позиции в рейтингах связаны с низкими оценками от самих жителей Уфы. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

- Само определение качества жизни, наверное, несет в себе большую долю субъективности. Поэтому рассчитывать на одинаковые результаты в разных рейтингах, наверное, не стоит. Более того, можно допустить, что иногда и методика рейтингов структурируется таким образом, чтобы получить «правильные» результаты, - отмечает экономист.

Что касается конкретно рейтинга Финансового университета при правительстве России, в котором Уфа не попала в топ-25 самых благополучных для жизни городов, то, как подчеркивает Всеволод Спивак, он составлялся на основе социологических опросов.

- То есть речь идет не об объектном уровне жизни, а о том, как респонденты субъективно воспринимают качество своей жизни. Мне кажется, что с точки зрения измеримых показателей, таких как уровень дохода, потребления, обеспеченность учебными местами, жилищные условия, уровень безработицы и так далее, Уфа пусть и далеко не лидер, но при этом и не самый депрессивный город, - поясняет экономист.

Проще говоря, уфимцы сами сильно раскритиковали город в опросах и поэтому башкирская столица оказалась на таком низком уровне в рейтинге по качеству жизни.

- Думаю, что результаты, представленные Финансовым университетом, в определённой мере отражают не только объектную реальность, но и являются результатом плохой работы с настроениями в обществе со стороны государственных СМИ и органов власти, - высказал в беседе с «КП-Уфа» мнение Всеволод Спивак.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ РЕЙТИНГИ

Если слепо доверять рейтингам по уровню и качеству жизни в городах не следует, то для чего они вообще нужны? Если они не могут в полной мере и объективно отразить реальное положение в экономике и социальной сфере, для чего тогда их составлять? На эту тему в беседе с «КП-Уфа» свое мнение высказал доктор экономических наук Рустем Ахунов.

- С середины 20 века во всем мире происходят процессы урбанизации, доля городского населения растет. Сегодня почти 60% населения мира проживает в городах. Урбанизацию связывают с экономическим развитием. Статистика демонстрирует прямую связь между высоким уровнем урбанизации и высокими доходами. Это, на мой взгляд, служит одним из источников обоснованного интереса к исследованию факторов, способствующих развитию городов, повышению роста благосостояния населения, проживающего в них, изучению и сравнению городов между собой, в том числе через инструмент составления рейтинга городов, - поясняет ученый.

Столица Башкирии заняла 6 место по индексу качества городской среды среди городов-миллионников России. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

По его словам, особое внимание стоит уделять именно методике составления каждого отдельно взятого рейтинга.

- Так, еще со времен социолога Макса Вебера науке известны три типа городов: город производителей, город потребителей и торговый город. Сегодня можно встретить множество разнообразных исследований, посвященных построению рейтингов городов, которые могут отличаться по полученным результатам, что часто вызывает споры и дискуссии. Ключевой момент здесь - разобраться в методологии ранжирования в целом и методиках составления каждого из рейтингов, - отмечает Рустем Ахунов.

Поясняя свою позицию, ученый отмечает, что подобные рейтинги городов могут преследовать различные цели.

- Соответственно, от постановки задачи зависит выбор критериев, который определяет то, какие параметры и показатели будут приняты при составлении рейтинга. Далее, важным этапом в ранжировании (определении места каждого города в рейтинге – Ред.) является то, каким образом собирается информация: опросы, первичные или вторичные источники и так далее. На конечный результат также может оказывать сильное влияние то, как присваивается вес тому или иному критерию, его значимость в общем рейтинге. Ну и одним из завершающих этапов построения рейтинга является обработка информации, предполагающая использование тех или иных инструментов обработки, - подытожил Рустем Ахунов.