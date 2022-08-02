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Общество2 августа 2022 8:14

Уфа признана одним из самых неблагополучных городов России

Башкирская столица не смогла попасть в рейтинг городов с самым высоким уровнем жизни
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Уфу признали городом с одним из самых низким уровнем качеством жизни. Недавно аналитики Финансового университета при Правительстве РФ опубликовали исследование, в котором составили топ-25 наиболее благополучных городов страны.

При составлении рейтинга учитывали такие составляющее качества жизни как потребительская активность, состояние медицинского обслуживания, доступность недвижимости, экология, работа ЖКХ, дорожное хозяйство и пр. На вершине топа расположились Москва, Сочи, Грозный, Санкт-Петербург и Нижневартовск.

Специалисты университета назвали основными проблемами Уфы состояние медицинского обслуживания, уровень жизни, качество экологической среды (вода, воздух, свалки), доступность недвижимости и условия для ведения бизнеса.