Уфа признана одним из самых неблагополучных городов России

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Уфу признали городом с одним из самых низким уровнем качеством жизни. Недавно аналитики Финансового университета при Правительстве РФ опубликовали исследование, в котором составили топ-25 наиболее благополучных городов страны.

При составлении рейтинга учитывали такие составляющее качества жизни как потребительская активность, состояние медицинского обслуживания, доступность недвижимости, экология, работа ЖКХ, дорожное хозяйство и пр. На вершине топа расположились Москва, Сочи, Грозный, Санкт-Петербург и Нижневартовск.

Специалисты университета назвали основными проблемами Уфы состояние медицинского обслуживания, уровень жизни, качество экологической среды (вода, воздух, свалки), доступность недвижимости и условия для ведения бизнеса.