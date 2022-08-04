У соседей – дороже! Что творится с ценами на продукты в Уфе летом 2022

Летом многие продукты ощутимо падают в цене Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще весной для уфимцев каждый поход в магазин был настоящим сюрпризом: то сахар с прилавков исчезнет, то капуста с луком и морковью подскочат в цене, то ценник на подсолнечное масло неожиданно увеличится на пару-тройку десятков рублей. Власти объясняли это ажиотажным спросом на некоторые продукты, неурожайным прошлым годом и нестабильной ситуацией в мире в целом.

«Комсомолка» снова прогулялась по продуктовым магазинам и выяснила, сколько сейчас стоят самые необходимые продовольственные товары, а также сравнила их со средними ценами по Поволжью и выяснила – у кого из соседей самые «кусачие».

Самый дешевый хлеб, который мы нашли - это "Социальный" за 32 рубля, но и его не везде встретишь Фото: Яна БАЗЕКИНА

САХАР ДЕШЕВЕЕТ, СОЛЬ - ДОРОЖАЕТ

Начнем с пресловутого сахара и других товаров бакалеи, которые скупают в первую очередь «про запас». В среднем, килограмм сахара теперь обойдется в 77 рублей (а весной кое-где ценник зашкаливал за сотку). А вот, к примеру, в Нижнем Новгороде сахар можно купить всего лишь за 52 рубля, зато в Ижевске – уже за 93. Постепенно растет в цене и соль – например, в большинстве магазинов формата «у дома» пачка обычной соли стоит от 12 до 16 рублей. Немного снизилась цена и на подсолнечное масло: ценник на прилавках колеблется от 129 до 145 рублей, хотя, например, в Самаре за литр подсолнечного масла придется выложить все 210 рубликов.

Кое-где соль еще можно купить за "божеские" 8 рублей Фото: Яна БАЗЕКИНА

Немного «скинули» в цене и макароны – около 60 рублей за килограмм, при этом можно найти хорошие варианты по скидке. Килограмм гречки обойдется, в среднем, в 130 рублей, и это один из самых дешевых ценников в Поволжье (для сравнения, в Самаре – до 170 рублей, а в Пензе – до 183). Рис на прилавках можно найти от 90 до 120 рублей за килограмм, тут цена осталась на уровне марта-апреля 2022 года.

СЫР – ДОРОЖЕ, ЧЕМ У СОСЕДЕЙ

Ну, крупами и макарошками сыт не будешь. В рационе каждого человека должно быть и мясо, и яйца, и молочные продукты, а вот на них цены обычно больнее всего бьют по кошельку. Цены на куриное мясо, медленно, но верно продолжают расти вверх и составляют уже около 160 рублей за килограмм. Для сравнения: в Казани ценник на курицу колеблется от 210 до 240 рубликов, а в Пензе - от 240 до 290. Литр молока (хотя многие производители лукавят, поэтому в упаковке всего 800-900 мл) обойдется, в среднем, около 84 рублей. А вот у соседей, например, у той же Пензы молоко стоит не дороже 60 рублей. Самое дорогое молоко в Самаре – около 90 рублей. Относительно дешевое в Уфе и сливочное масло – около 145 рублей за стандартную 180-граммовую пачку. Для примера: в Самаре оно стоит от 155 до 190 рублей, в Ижевске – до 170 рублей. А вот сыр в Уфе, хоть в Башкирии есть собственные сыроварни, стоит ощутимо дороже, чем у соседних регионов – упаковка сыра в 200 граммов обойдется в 220 рублей (сидки встречаются довольно редко). В Перми такая же упаковка обойдется только в 170, а в Казани и вовсе можно найти пачку сыра (не сырного продукта) за 130 рублей.

А вот цены на молочные продукты медленно, но верно растут вверх Фото: Яна БАЗЕКИНА

Что касается яиц, к лету цена на них снизилась по всему Поволжью. В среднем, за десяток яиц придется выложить 60 рублей.

Не собирается опускаться и ценник на хлеб. Если еще в марте кирпичик обычного белого хлеба стоил 38 рублей, сейчас он уже «подрос» до 46.

ЗА ОВОЩАМИ И ФРУКТАМИ – НА РЫНОК

На дворе уже август, а значит, цены на овощи-фрукты, которые еще весной без преувеличения можно было назвать «золотыми», должны быть максимально доступными. Больше всего подешевела капуста – вместо 120 рублей теперь за килограмм просят всего 25. Подешевел и картофель – теперь можно найти и по 50 рублей за килограмм, хотя весной ценник начинался от 80. Немного подешевели, но все равно остаются довольно дорогими (по сравнению хотя бы с прошлым годом) морковь и лук – по 48 и 46 рублей соответственно. Хотя в Ижевске в супермаркетах за килограмм морковки придется выложить все 70 рублей, а в Перми за лук – 60 рублей.

Картошка, хоть и свежий урожай, но выглядит довольно неказисто. Но хоть и не по 80 рублей за кг Фото: Яна БАЗЕКИНА

Зато самое время для тех, кто зимой любит открыть баночку с закатками. Если даже у вас нет своего огорода, где вы бы выращивали перцы-помидоры-огурцы, смело отправляйтесь в магазины и на рынки. Килограмм самых дешевых томатов (правда, пластиковых, тепличных) можно купить за 85 рублей, хотя на рынках ароматную «малиновку» и «бычье сердце» уже продают местные по 100-120 рублей. За килограмм огурцов и вовсе придется выложить около 80 рублей, так что можно заниматься засолкой, пока соль еще не прибавила в цене.

А еще август – отличное время, чтобы вдоволь наесться свежих фруктов и ягод и запастись витаминами на холодную унылую зиму. Но за самыми вкусными и ароматными плодами отправляйтесь не в магазин, а на местный рынок, где можно встретить дары с огородов без всяких нитратов и прочей «химии».

За свежими овощами и фруктами вместо супермаркета отправляйтесь на рынок Фото: Яна БАЗЕКИНА

ЧТО В ИТОГЕ?

Если подвести итоги, то, в целом, резкий рост цен на продукты, который мы наблюдали весной, замедлился. Какие-то социально значимые товары, вроде мяса, молока и хлеба, медленно, но верно продолжают расти в цене, а какие-то (в основном, сезонные) – наоборот дешевеют. Если сравнивать цены в продуктовых магазинах в Уфе с другими городами ПФО, то на многие товары ценники у нас гораздо дешевле, чем у соседей, что не может не радовать.