Летом одни люди отправляются в отпуск, другие — в ЗАГС. Издревле так сложилось, что большинство свадеб приходится на июль-август и начало осени — сама природа к этому располагает. А до того, как влюбленные поставят самые важные в своей жизни подписи в официальном документе, они непременно посещают ювелирный салон. Важная составляющая любого бракосочетания — кольца. Это символ вечной любви, верности и преданности друг другу.

Но нередко паре приходится обойти не один магазин. Почему? Где-то выбор кажется невелик, и не удается подобрать такие украшения, которые хотелось бы носить всю жизнь. А где-то кольца внушают сомнение: подозрительно тонкие, не сильно блестят, а точно ли это настоящее золото, а не подделка?

«Комсомольская правда» изучила отзывы наших читателей, проанализировала другие источники, и выяснила — это действительно актуальная тема. Причем, не только в «свадебный» сезон. Сегодня ювелирные украшения покупают не только на важный повод, заключение брака или большой праздник, но и просто так, чтобы порадовать близкого человека. А некоторые рассматривают золото и драгоценные камни как вариант для инвестирования.

В любом случае важно понимать: не все золото, что блестит.

- Как не ошибиться с выбором золотых украшений?

- Как отличить действительно качественное изделие от подделки прямо в магазине?

- Каких цветов бывает золото, какие сплавы самые износостойкие?

- Какие металлы и камни в тренде сегодня, а какие — будут в моде и через 100 лет?

Выбираем ювелирный салон

Рассказываем, что нужно узнать перед тем, как посетить тот или иной магазин

На примере компании KRASNOE рассказываем, на что нужно обращать внимание при выборе ювелирного бутика.

1. Надежность.

С 1 сентября все ювелирные компании будут обязаны продавать изделия с QR кодом. Компания KRASNOE уже работает в соответствии с требованиями Государственной Пробирной инспекции. Здесь по QR коду можно отследить происхождение изделия, узнать всю необходимую информацию: металл, проба, вставки, завод-изготовитель.

2. Цены от производителя.

У компании есть собственное производство. Сидоровская ювелирная фабрика уже больше века радует потребителя качественной продукцией, отвечающей требованиям времени. И это не только эстетика, но и мощная энергия натуральных камней.

3. Широкий ассортимент.

KRASNOE работает только с проверенными партнерами, поэтому здесь можно найти лучший ассортимент украшений на любой вкус и бюджет. Это изделия класса люкс с драгоценными камнями, классическое сочетание золота с полудрагоценными камнями и фианитами, стильные серебряные украшения. А также изящные сувениры и посуда.

4. Индивидуальные решения

На фабрике работают ювелирные дизайнеры, которые специально для вас изготовят макет желаемого изделия. После согласования деталей ювелиры выполнят заказ при участии геммологов, если предполагается инкрустация камнями. Все индивидуальные заказы изготавливаются строго по меркам клиента, включая комфортную ширину, толщину, размер изделия и посадку.

5. Выгодный обмен

Treid-in — меняйте надоевшие украшения на новые! А еще можно просто продать старые изделия по выгодной цене.

ВАЖНО! Для читателей КП скидка 40% на золото и 50% на серебро по коду «Комсомольская правда».

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