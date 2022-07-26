Ранее судимые, пенсионеры и инвалиды: выяснили, кто становится бомжами в Башкирии, и как им помогают власти

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Летом прошлого 2021 года «Комсомолка» решила выяснить, на какую помощь в Уфе могут рассчитывать бездомные люди. Для этого мы побеседовали с заведующей отделением социальной адаптации Республиканского социального центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства Гульнарой Карачуриной.

Специалист рассказала нам, что ежегодно в социальный центр обращаются около 700 бомжей, однако во время коронавирусной пандемии их число сильно сократилось.

– В 2020 году наш центр зарегистрировал 502 бездомных. Это меньше, чем в прошлые годы. Чтобы попасть к нам, бомж должен предоставить результаты флюорографии. Он может быть переносчиком туберкулеза, а у нас здесь сотрудники и другие бездомные, поэтому это обязательное условие. Так как поликлиники в прошлом году работали только в определенные часы, с прохождением флюорографии были трудности, – поделилась Карачурина.

Мы решили узнать, как обстоит ситуация с бездомными в целом по Башкирии по состоянию на 2022 год. Для того, чтобы разобраться в вопросе «КП-Уфа» обратилась к пресс-службе республиканского Министерства семьи, труда и социальной защиты населения.

СКОЛЬКО В БАШКИРИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО БОМЖЕЙ?

Из предоставленных ведомством данных следует, что в Башкирии растет количество зарегистрированных бомжей. За первое полугодие текущего года в Республиканском комплексном социальном центре по оказанию помощи лицам без определенного места жительства было обслужено 306 бездомных граждан.

Согласно статистике, рост зарегистрированных социальным центром бездомных продолжается уже три года.

2021 год – 641 человек

2020 год – 502 человека

2019 год – 456 человек

2018 год – 759 человек

СКОЛЬКО МУЖЧИН И ЖЕНЩИН СРЕДИ БОМЖЕЙ В БАШКИРИИ?

Примечательно, что более 84% (259 человек) зарегистрированных бомжей составляют мужчины. Исходя из данных статистики, можно сделать вывод, что рост зарегистрированных социальным центром бездомных продолжается уже несколько лет, также в последние годы увеличивается соотношение числа мужчин и женщин среди бомжей.

2021 год – 641 человек [528 (82%) мужчин, 113 (18%) женщин]

2020 год – 502 человека [391 (78%) мужчин, 111 (22%) женщин]

2019 год – 456 человек [362 (79%) мужчин, 94 (21%) женщин]

2018 год – 759 человек [604 (80%) мужчин, 155 (20%) женщин]

СКОЛЬКО РАНЕЕ СУДИМЫХ СРЕДИ БОМЖЕЙ В БАШКИРИИ?

Стоит также отметить, более 20% (62 человека) зарегистрированных бомжей являются ранее судимыми. Согласно предоставленной статистике, их число в последние годы выросло.

2021 год – 218 человек

2020 год – 213 человек

2019 год – 343 человека

2018 год – 390 человек

Большая часть зарегистрированных бомжей в Башкирии – мужчины трудоспособного возраста, освободившиеся из мест лишения свободы, либо имеющие судимость Фото: Алексей БУЛАТОВ

СКОЛЬКО ИНВАЛИДОВ СРЕДИ БОМЖЕЙ В БАШКИРИИ?

Среди зарегистрированных в 2022 году бомжей в Башкирии немало и инвалидов – более 6% (19 человек). Однако их число с каждым годом стабильно снижается.

2021 год – 52 человека

2020 год – 82 человека

2019 год – 78 человек

2018 год – 105 человек

СКОЛЬКО ПЕНСИОНЕРОВ СРЕДИ БОМЖЕЙ В БАШКИРИИ?

Более 14% (44 человека) зарегистрированных бомжей в текущем году являются людьми пенсионного возраста. Из данных республиканского Минсоцзащиты следует, что число пенсионеров среди бомжей к 2021 году ощутимо выросло.

2021 год – 123 человека

2020 год – 79 человек

2019 год – 139 человек

2018 год – 203 человека

КАКОВ ВОЗРАСТ БОЛЬШИНСТВА БОМЖЕЙ В БАШКИРИИ?

Согласно информации пресс-службы ведомства, 42% из зарегистрированных бомжей являются людьми в возрасте от 46 до 60 лет.

– Структура возрастной группы выглядит так: от 18 до 24 лет – 4% обратившихся, от 25 до 35 лет – 9%, от 36 до 45 лет – 18%, старше 60 лет – 27%, – рассказали специалисты Минсоцзащиты Башкирии.

КАК ПОМОГАЮТ БОМЖАМ В БАШКИРИИ?

Республиканский комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства функционирует в Уфе с 2003 года.

– Он принимает на обслуживание совершеннолетних граждан – лиц без определенного места жительства, сохранивших способность к передвижению и самообслуживанию, при личном обращении на добровольной основе и при отсутствии медицинских противопоказаний. Поступающие на обслуживание граждане в обязательном порядке проходят флюорографическое обследование и исследование крови на инфекционные заболевания (венерические, ВИЧ, гепатиты), – пояснила пресс-служба регионального Минсоцзащиты.

Фото: ГБУ РКСЦ помощи лицам без определенного места жительства

Центр преимущественно обслуживает бездомных, которые находятся на территории Уфы и близлежащих районов республики. Тем не менее, власти пытаются оказывать поддержку и бомжам из более отдаленных областей региона. Регулярно проводится акция «Социальный патруль» с выездами не только по башкирской столице, но и в Стерлитамак, Октябрьский, Туймазы, Салават, Нефтекамск, Ишимбай и Бирск.

– Цель выездов - выявление лиц без определенного места жительства и попавших в трудную жизненную ситуацию граждан, оказание им срочной социальной помощи. В ходе выездных акций лица вышеуказанных категорий обеспечиваются продуктовыми наборами или горячим питанием, сезонной одеждой, обувью, при необходимости оказывается доврачебная медицинская помощь, а также психологическая, юридическая помощь, – рассказали сотрудники ведомства.

Помимо прочего, приют для бездомных есть при Крестовоздвиженском храме Уфимской епархии Русской Православной Церкви. Также организация социальной поддержки «Центр» оказывает лицам без определенного места жительства услуги по ресоциализации и соцадаптации.

Также по поручению главы Башкирии Радия Хабирова мэрия Уфы Минсоцзащиты региона организовывает в холодное время года на территории столицы республики временный пункт обогрева для бездомных.

С января по апрель 2022 года в Уфе функционировала армейская палатка с обогревом.

– Специалисты Центра для лиц БОМЖ осуществляли еженедельные выезды в данный пункт, в ходе которых лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказывалась срочная социальная помощь. Всего в указанный период социальные услуги оказаны 23 гражданам из числа лиц без определенного места жительства, – рассказали в ведомстве.