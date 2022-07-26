Погибшая на трассе в Башкирии 17-летняя девушка совсем недавно проводила парня в армию

Екатерина мечтала дождаться любимого из армии и сыграть свадьбу. Фото: соцсети

Вчера вечером в Краснокамском районе Башкирии произошла еще одна смертельная авария, в которой погибла 17-летняя девушка. Как рассказали в республиканской ГИБДД, примерно около 21.15 на трассе Нефтекамск-Янаул ВАЗ-2109, выезжая со второстепенной дороги, влетел в Lada Priora. От удара «девятку» отбросило в сторону, а ее 26-летнего водителя и его 17-летнюю пассажирку выбросило из салона. В итоге, молодая девушка погибла на месте, водитель в тяжелом состоянии находится в реанимации. Еще двое пассажиров из «девятки» и 30-летний водитель Priora также попали в нефтекамскую больницу с различными ушибами и переломами. Все причины и обстоятельства ДТП сейчас предстоит выяснить дорожным полицейским.

Фото: ГИБДД по РБ

НЕДАВНО ПРОВОДИЛА ПАРНЯ В АРМИЮ

Погибшей в жуткой аварии оказалась юная жительница Нефтекамска Екатерина И. Как рассказали родственники девушки, в тот роковой вечер она вместе с друзьями ехала сдавать ключи от съемной комнаты.

- Катя жила вместе со своим парнем, они снимали вместе комнату. Недавно она проводила возлюбленного в армию, а сама перебралась жить к его родителям. Когда поехала отдавать ключи от комнаты, подвезти ее вызвался сводный брат парня. И тут в итоге такая печаль… - сокрушается родственница погибшей девушки Эльвина В.

По словам родной тети Екатерины, у которой та практически жила с 7 класса, девочка всегда отличалась своей добротой и трудолюбием. Екатерина училась в колледже на повара, а летом всегда подрабатывала, чтобы быть самостоятельной. Случившееся стало огромным шоком для всех родных юной девушки, особенно – для ее матери, которая до сих пор не может поверить в смерть дочери.

- Катя была очень добрая, дружелюбная девушка. Она очень любила свою семью и друзей, особенно своих младших братьев и сестер. Поэтому уже с раннего возраста работать начала, самостоятельная очень была и стремилась жить… Пусть земля ей будет пухом, а душа окажется в раю, - соболезнуют родственники погибшей.

Сейчас семья Кати готовится к похоронам и очень нуждаются в помощи неравнодушных людей. Если вы хотите помочь родным достойно проводить молодую девушку в последний путь, можете связаться с родными по номеру 8(987)476-32-65 (номер привязан к банковской карте на имя Романа Вениаминовича Миронова, дяди Екатерины).

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким погибшей Екатерины И.