В Башкирии при столкновении ВАЗ-2109 и Lada Priora погибла 17-летняя девушка

фото: МЧС РБ

В Краснокамском районе Башкирии при столкновении двух легковушек погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Авария случилась около 21:15. На пятом километре трассы Нефтекамск-Янаул 26-летний водитель ВАЗ-2109, выезжая со второстепенной дороги, врезался в Lada Priora, которой управлял 30-летний мужчина.

От полученных в ДТП травм скончалась 17-летняя пассажирка «девятки». Еще трем пассажирам из этой машины, а также водителю Priora потребовалась помощь медиков. В МЧС Башкирии добавили, что трое травмированных были госпитализированы больницу города Нефтекамска.