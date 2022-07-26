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Происшествия26 июля 2022 4:52

В Башкирии при столкновении ВАЗ-2109 и Lada Priora погибла 17-летняя девушка

Помощь медиков потребовалась еще трем пассажирам и водителю одного из авто
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В Краснокамском районе Башкирии при столкновении двух легковушек погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Авария случилась около 21:15. На пятом километре трассы Нефтекамск-Янаул 26-летний водитель ВАЗ-2109, выезжая со второстепенной дороги, врезался в Lada Priora, которой управлял 30-летний мужчина.

От полученных в ДТП травм скончалась 17-летняя пассажирка «девятки». Еще трем пассажирам из этой машины, а также водителю Priora потребовалась помощь медиков. В МЧС Башкирии добавили, что трое травмированных были госпитализированы больницу города Нефтекамска.