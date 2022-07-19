«Оставить наследство будущим поколениям»: в Башкирии открылся музей «Шульган-Таш»

Фото: glavarb.ru

9 июля в Бурзянском районе Башкирии состоялось торжественное открытие двухэтажного музейного комплекса «Шульган-Таш». Объект расположился в двух километрах от знаменитой пещеры. На мероприятие прибыла внушительная делегация из ученых и чиновников во главе с президентом РАН и главой республики Радием Хабировым.

Как заявляют власти региона, основная цель созданного музея – снижение туристической нагрузки, оказываемой на пещеру и представляющей опасность для сохранности изображений эпохи палеолита.

Строительство объекта стартовало в ноябре 2018 года. Общая площадь комплекса составляет четыре тысячи квадратных, а выставочной части – одна тысяча метров.

По словам создателей проекта, музей разработан в современном европейском стиле с использованием опыта знаменитых музеев Шове, Ласко, Монтиньяке. В музее, как утверждается, созданы условия для проведения круглогодичной научно-исследовательской работы в специально отведенных оборудованных помещениях.

– В здании размещено централизованное хранилище археологических артефактов с территории памятника, лаборатория, научные архив и библиотека, установлен сервер электронной базы данных памятника, – рассказала «Комсомолке» пресс-служба главы Башкирии.

7 ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗОН

Экспозиция музея посвящена культурному наследию пещеры Шульган-Таш и вопросам его сохранения. Ее цель, как отмечают авторы проекта, – предоставить посетителям развернутое и объективное представление о палеолитических наскальных изображениях, археологических свидетельствах деятельности человека в пещере и вопросах сохранения памятника для будущих поколений.

– Изготовленные во Франции копии трех наиболее ярких групп наскальных изображений пещеры станут главными достопримечательностями музея. Содержание экспозиции должно раскрыть перед посетителем историческое значение памятника для мировой цивилизации, – поведали специалисты.

7 тематических блоков музея поведают посетителям о культурном наследии пещеры Шульган-Таш Фото: glavarb.ru

Экспозиция «Шульган-Таша» состоит из семи тематических блоков. «Таймлайн» повествует об основных событиях геологической истории Земли. В «Медиазале» посетители узнают об истории Шульган-Таш со времени ее освоения древним человеком до открытия наскальных изображений в 1959 году. В «Наскальном искусстве» представлены копии групп наскальных изображений, изготовленных французскими художникам. «Археология» представляет реконструкцию раскопа пещеры в зале Знаков по состоянию на 1984 год.

В «Естественно-научном» блоке комплекса можно ознакомиться с минеральным и органическим мирами знаменитой пещеры, а также историей их изучения. Раздел «Сохранение» посвящен трепетному отношению к объектам пещерного наскального искусства. «Эпос Урал-батыр» предоставит посетителям краткое содержание фольклорного произведения в видео- и аудиоформате.

Стоит отметить, что экспозиционные материалы подаются посредством интерактивного научно-популярного подход с применением современных технологий: аудиогидов, медиаэкранов, проекторов и тачпанелей.

История знаменитой пещеры подается в музее при помощи современных технологий Фото: glavarb.ru

«НАСЛЕДИЕ НАШИХ ПРЕДКОВ»

На открытии объекта заместитель Председателя Совета Федерации России Константин Косачев отметил, что новый музей является примером гармоничного сочетания человека с окружающей средой.

– Здесь мы обращаемся к истории человеческой цивилизации. В этот момент мы понимаем, как много нужно сделать для того, чтобы оставить в наследство будущим поколениям. Оставить для них чудесную природу Башкирии и России, наследие наших предков.

Создатели музея рассчитывают, объект поможет развитию в республике туристической индустрии.

– Мы ждем, что наш музейный комплекс станет местом притяжения для ученых со всего мира, научно-просветительским центром для нашей молодежи и, конечно, сделает красивейшие места Бурзянского района еще привлекательнее для туристов, – заявил на своей личной странице в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.