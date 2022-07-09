В Башкирии открыли музей «Шульган-Таш» с точной копией пещеры

Фото: скриншот видеоролика телеканала БСТ

Сегодня, 9 июля, в Бурзянском районе Башкирии официально открыли музейный комплекс «Шульган-Таш». Располагается он неподалеку от самой пещеры. В отдельно стоящем здании специалисты создали точную копию знаменитой стоянки древнего человека с наскальными рисунками. На открытие музея прибыла внушительная делегация из ученых и чиновников во главе с президентом РАН и главой республики Радием Хабировым.

- Мы шли к этому упорно, поставили цель и двигались. Этот музейный комплекс - итог кропотливой, вдумчивой, напряженной работы нашей команды, наших ученых, - написал после официальной церемонии глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях.

Как отметил глава региона, этот музейный комплекс – единственный в России, посвященный наскальной живописи эпохи палеолита.

Идея построить точную копию Каповой пещеры (Шульган-Таш) появилась после того, как несколько лет назад ученые пришли к выводу, что из-за наплыва туристов в пещере стал меняться микроклимат и возник риск разрушения наскальных рисунков.