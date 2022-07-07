Любви все возрасты покорны: как часто играют свадьбы жители Башкирии

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра, 8 июля, в Башкирии, как и во всей России, будет отмечаться День семьи, любви и верности. Данный праздник приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Официально государственный статус этому празднику в России был присвоен относительно недавно – 28 июня.

Специалисты Башстата в связи с приближающимся праздником поделились любопытной информацией.

Как следует из опубликованной ведомством статистики, в 2021 году в Башкирии официально вступили в брак 23 036 пар. Из этого числа вновь вступили в брачный союз около 28% женихов и более 30% невест.

В основном жители республики узаконивают собственные отношения в возрасте 20-34 года. Стоит отметить, что в регионе девушки вступают в брачный союз ощутимо раньше мужчин. В первый раз представители сильного пола чаще всего женятся, когда им от 25 до 29 лет, а женщины становится замужними в 20-24 года. Примечательно, что в прошлом году 118 девушкам и 13 юношам к моменту бракосочетания еще не исполнилось 18 лет.

Исходя из итогов за 2021 год, специалисты Башстата пришли к выводу, что для женщин средний возраст вступления в первый брак составил 26,5 лет, в то время как для мужчин – 28,8 лет. Кстати, в прошлом году состоялось множество бракосочетаний среди людей пенсионного возраста. 722 мужчин и 462 женщины стали женихами и невестами стали в возрасте старше 60 лет.

У состоящих в законном браке родилось в минувшем году 32 482 детей (16 591 мальчик и 15 891 девочка), что составляет 82,4% от общего числа новорожденных 2021-го. Вне брачного союза же появилось на свет 6 943 малышей.

Кстати, завтра в Башкирии в День семьи, любви и верность поженятся более 300 пар. Молодожены в честь праздника будут приглашены на районные и городские мероприятия. Также в этот день будут чествовать юбиляров супружеской жизни, которые состоят в браке уже 50 и более лет.