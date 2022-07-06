В Башкирии в День семьи, любви и верности поженятся более 300 пар

В Башкирии более 300 пар поженятся в День семьи, любви и верность 8 июля Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии более 300 пар поженятся в День семьи, любви и верность 8 июля. Молодоженов в честь праздника пригласят на районные и городские мероприятия. Также в этот день будут чествовать юбиляров супружеской жизни, которые состоят в браке 50 и более лет. Об этом сообщил «Башинформ».

Напомним, День семьи, любви и верности приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Официально государственный статус этому празднику в России был присвоен совсем недавно, 28 июня.