фото: МЧС РБ

Сегодня днем, 4 июля, в Уфе вспыхнул пожар в усадьбе Шамовых, которая является памятником архитектуры и объектом культурного наследие. Двухэтажное здание XIX века постройки располагается на улице Октябрьской революции, 53.

Как рассказали в МЧС Башкирии, тревожный вызов на пульт диспетчера поступил в 15:44. На место происшествия было направлено 45 человек личного состава и 15 единиц техники.

– На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли по всей площади второго этажа двухэтажного бревенчатого жилого дома размером 10х20 м, – передали в экстренном ведомстве.

В 16:26 пожар был локализован. Спустя еще 20 минут спасатели ликвидировали открытое горение. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Известно, что на месте пожара находится глава МЧС Башкирии Марат Латыпов.

Отметим, что в усадьбе Шамовых уже происходил пожар. Это случилось пять лет назад. Живших там людей спасла беременная кошка Белка.