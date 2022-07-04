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Происшествия4 июля 2022 12:07

В Уфе вспыхнул пожар в усадьбе Шамовых

Его тушили 45 спасателей МЧС
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Сегодня днем, 4 июля, в Уфе вспыхнул пожар в усадьбе Шамовых, которая является памятником архитектуры и объектом культурного наследие. Двухэтажное здание XIX века постройки располагается на улице Октябрьской революции, 53.

Как рассказали в МЧС Башкирии, тревожный вызов на пульт диспетчера поступил в 15:44. На место происшествия было направлено 45 человек личного состава и 15 единиц техники.

– На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли по всей площади второго этажа двухэтажного бревенчатого жилого дома размером 10х20 м, – передали в экстренном ведомстве.

В 16:26 пожар был локализован. Спустя еще 20 минут спасатели ликвидировали открытое горение. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Известно, что на месте пожара находится глава МЧС Башкирии Марат Латыпов.

Отметим, что в усадьбе Шамовых уже происходил пожар. Это случилось пять лет назад. Живших там людей спасла беременная кошка Белка.