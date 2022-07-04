«На Эвересте танцевала под Галимова!»: уфимка рассказала, как стала первой женщиной из Башкирии, покорившей вершину Земли

Фото из личного архива Вероники Зариповой

Уфимка Вероника Зарипова никогда особо не думала начать всерьез заниматься каким-то видом спорта. Однако все изменилось в 2016 году, когда женщина вместе со своим мужем отправилась в поездку на Иремель. На вершине пара испытала настоящий восторг от живописных природных видов и от осознания того, что им удалось без какого-либо снаряжения и специальной одежды, превозмогая трудности, покорить гору. «Мы даже обнимались и плакали в тот момент», – рассказывает Вероника.

И вот, кто бы мог подумать, что жительница Уфы, которая даже и не думала заниматься альпинизмом, спустя шесть лет после своего восхождения на самую высокую точку Южного Урала, станет первой женщиной из Башкирии, покорившей вершину земного шара – гору Эверест. Вероника Зарипова в беседе с «Комсомолкой» рассказала о своем захватывающем приключении.

«ЭТО НА ВСЮ ЖИЗНЬ»

После покорения Иремеля Вероника решила не останавливаться на достигнутом и поставила цель – взойти на вершину Эльбруса. Перед восхождением женщина прошла подготовку в учебном лагере, в котором пришлось обучиться азам альпинизма и сдать необходимые нормативы. Как призналась наша собеседница, этот поход выдался для нее и ее команды очень непростым.

– Нас забросили на Эльбрус с юга, потом поднялись на подъемнике, а дальше уже пришлось идти на своих двоих. Руководство решило, что раз уж мы альпинисты, то и ночевать должны в экстремальных условиях. Мы спали в палатках по пять человек, несмотря на то, что по пути встречались приюты. Еще и с погодой не повезло: температура - 25° и метель. Однако, невзирая ни на что, мы все же взошли на вершину, – рассказала Вероника.

Как призналась женщина, на вершине Эльбруса она осознала, что для нее альпинизм – «это уже на всю жизнь». После этого случилось покорение еще множества гор, но на протяжении нескольких лет Вероника грезила о посещении самой главной вершины планеты.

– Любой альпинист, посетивший такие высокие горы как Эльбрус, хочет взобраться на саму вершину мира – Эверест. И, если я скажу, что не мечтала об этом, это будет ложь. Я загорелась этой идеей, и даже начала смотреть все фильмы об этой горе, – поделилась спортсменка.

Вероника Зарипова покоряет горные вершины по всему миру вот уже 6 лет. Фото из личного архива Вероники Зариповой

ТЯЖЕЛАЯ ТРАВМА И МЕСЯЦЫ ТРЕНИРОВОК

Вероника планировала поехать на Эверест еще в 2021 году, но внезапно на горнолыжной трассе она получила тяжелую травму: из-за несчастного случая было разорвано три связки на левом колене. Восстанавливаться пришлось долго, реабилитация под руководством специалистов заняла около полугода.

Как рассказала альпинистка, подготовка к Эвересту шла на протяжении всего 2021 года. Если Вероника не тренировалась в зале, то она занималась самостоятельно у себя дома.

Также в качестве подготовки наша собеседница совершила поход на Пик Ленина и Аконкагуа в Южной Америке.

– Перед Эверестом рекомендуется взойти на две горы высотой семь тысяч метров, чтобы получить высотную акклиматизацию и понимать, как организм будет реагировать на среду без кислорода. Часто в таких условиях людей мучают головные боли и расстройство желудка. Однако с каждым таким восхождение организм привыкает, и поход на следующую гору уже становится ощутимо проще предыдущего, – отметила Вероника.

ДВА ЭТАПА ВЫСОТНОЙ АККЛИМАТИЗАЦИИ

И вот, в апреле этого года команда альпинистов с разных уголков планеты, в числе которых была и Вероника Зарипова, наконец, оказалась у подножия Эвереста. Группа на протяжении почти недели пешком двигалась от одного поселения к другому к, так называемому, базовому лагерю на морене ледника Кхумбу, с которого и начался основной этап восхождения на вершину.

Сам лагерь, кстати, располагался на высоте 5324 метров, в то время как вершина Эльбруса находится на уровне 5600 метров. Таким образом, в подобном временном поселении, которое предназначено для небольшого отдыха, могут чувствовать себя относительно комфортно лишь альпинисты, у которых есть серьезный опыт пребывания на больших высотах.

– Если до базового лагеря группа просто идет и наслаждается видами растений и горных рек, то с этого момента начинается высотный альпинизм. Происходит период высотно-ступенчатой акклиматизации, который состоит из двух этапов, – рассказала Вероника.

Первый акклиматизационный выход представляет собой поход до первого временного лагеря, расположенного на высоте 6100 метров, на следующий день группа поднимается ко второму лагерю (6400 метров). На этом завершается первый этап высотно-ступенчатой акклиматизации.

Днем позже альпинисты спускаются к базовому лагерю и несколько суток отдыхают там. Дальше начинается второй этап, которой практически идентичен первому, однако в его финале появляется третья точка на высоте 7300 метров, где уже расположены склоны Эвереста. Далее группа вновь двигается к базе, с которой она на вертолете отправляется деревню в Намче-Базар для небольшого отдыха.

Проход ледопада Кхумбу. Фото из личного архива Вероники Зариповой

«ГОРА ПУСТИЛА К СЕБЕ»

Переведя пару дней дух в комфортных условиях, альпинисты приступают к полноценному восхождению. Кстати, к каждому члену группы прикреплен специальный высотный портер, который помогает нести вещи и баллоны с кислородом. Помощником Вероники был 20-летний шерп (народность в восточном Непале. – Ред.) по имени Милан.

– На высоте 6400 вы с портером связаны для страховки одной веревкой. Вы с ним практически становитесь как сиамские близнецы. Он обслуживает тебя, а ты – его – полная взаимоподдержка, порой в таких условиях стираются какие-либо гендерные признаки, – отметила альпинистка из Уфы.

На пути с третьего лагеря к штурмовой точке (именно отсюда начинается поход к самой вершине) приходится идти и даже спать в кислородной маске. Однако какие-либо трудности, по словам нашей собеседницы, компенсируются восторгом от самого путешествия.

– Порой была такая эйфория! На высоте 7300 я даже включила Айдара Галимова и танцевала под него. Ночью на пути к вершине создается особое ощущение. На такой вышине облака находятся буквально под ногами, вокруг лишь горы, и все освещает яркая луна – словно на другой планете находишься! – делиться впечатлениями Вероника.

Наконец, группа оказалась на вершине. По словам альпинистки, наблюдать восход на самой точке Земли – ни с чем несравнимый опыт. Воспоминания об этом моменте до сих пор вызывают у женщины мурашки.

– Первые 15-20 минут, естественно, плакала. Даже не знаю, как описать эти эмоции. На вершине я просто наслаждалась местом, временем и людьми, которые были рядом. Само собой, сделали фотографии. Правда, у меня там один флаг улетел, но главное, что это был не флаг Башкирии, – рассказала спортсменка.

Восхождение на Эверест – очень опасное мероприятие. Как рассказала наша собеседница, на пути к вершине можно увидеть тела тех, кого гора к себе «не пустила».

– Слова «покорение» в альпинизме нет: гора либо пускает к себе, либо нет. Только турист скажет, что он покорил гору, а альпинист – нет. Эверест – это гора эгоистов, преодоление пути к ее вершине держится на мотивации и силе характера, – отметила Вероника.

ПОДДЕРЖКА КОМАНДЫ И БЛИЗКИХ

Во время путешествий в экстремальных условиях чрезвычайно важно иметь рядом с собой товарищей, способных оказать поддержку в трудную минуту. По словам Вероники, ей очень повезло с командой.

– Мы все были как одна семья. В условиях непогоды и изнурительных физических нагрузок группа действовала как единый организм. Порой никого не надо было даже просить о помощи, все приглядывали друг за другом. Расставаться было очень тяжело. С некоторыми ребятами до сих пор общаемся, – поделилась альпинистка.

У 35-летней Вероники есть муж и дочка, которая сейчас учится в младших классах. Покорение горных вершин – занятие, способное занять недели, и потому для альпинистов крайне важно найти понимание и одобрение среди своих близких. К счастью, супруг и ребенок поддерживают женщину и очень гордятся ей. Маму уфимской альпинистки поначалу очень пугало увлечение дочери, и порой провожала ее в поход со слезами на глазах, будто на войну. Однако в поездку на Эверест, к радости Вероники, мама отпустила ее к самой главной вершине с оптимизмом и легким сердцем.

ЭВЕРЕСТ ПОКОРЕН, НО ЧТО ДАЛЬШЕ?

Казалось бы, самая высокая точка Земли посещена и для каких-либо новых вершин покорения на планете больше не осталось. Однако у Вероники иное мнение на этот счет.

– Я хочу посетить все остальные 13 гор-восьмитысячников. При наличии современного снаряжения и с помощью первоклассных гидов – это возможно для любого человека. Никаких сроков себе пока не ставлю, но в ближайшей перспективе планирую посетить Ама Даблам, – поделилась альпинистка.

Вероника считает, в Башкирии есть все условия, чтобы серьезно начать заниматься альпинизмом. Женщина, несмотря на свой богатый опыт, до сих пор посещает ключевые возвышенности республики.

– На Южном Урале очень много хребтов и маршрутов разной степени сложности. Самой мне своей красотой и насыщенностью гор нравится Таганай. Ну, и Иремель, конечно же, люблю. Там уже, наверное, раз двадцать была. Иногда просто езжу туда утром и вечером возвращаюсь, – рассказала Вероника Зарипова.

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