Курбан-байрам 2022 в Башкирии: какого числа празднуем и как отдыхаем

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Мусульмане отметят Курбан-байрам в Башкирии уже 9 июля – выходными объявлены сразу три дня.

В ЧЕМ СМЫСЛ КУРБАН-БАЙРАМ

История мусульманского праздника Курбан-байрам уходит далеко в историю. Если все упростить для тех, кто не в курсе, то праздник означает конец хаджа (паломничества в Мекку) в честь пророка Ибрахима. Последний, согласно сказаниям, согласился принести в жертву своего сына, но в последний момент Аллах сохранил мальчику жизнь. В итоге вместо ребенка в жертву принесли барана. Праздник Курбан-байрам начинается примерно через два месяца после Ураза-байрам (день, когда заканчивается мусульманский пост).

КАК ОТМЕЧАЮТ КУРБАН-БАЙРАМ В БАШКИРИИ

Как и любой день мусульманина, праздник Курбан-байрам начинается с молитвы. В Уфе главная молитва мусульман пройдет в мечети Ляля-Тюльпан, но также мусульмане будут совершать утренний намаз и в других храмах.

После коллективной молитвы мусульмане отправляются на площадки для жертвоприношений. В Уфе их всего две – у северного автовокзала и у ТЦ «Караван» в Зинино. Разумеется, что животных (в основном здоровых и взрослых баранов) нужно приносить в жертву максимально быстро. Нельзя, чтобы животное видело, как рядом приносят в жертву других. Цель жертвоприношения – накормить полученным мясом близких и нуждающихся, а не заставить жертвенное животное страдать. Делать жертвоприношения можно еще три дня после начала праздника. В Уфе на местах жертвоприношений будут установлены специальные холодильники, где можно будет оставить мясо для нуждающихся

Площадку для жертвоприношений могут посетить не все. В этом случае мусульмане после молитвы делают пожертвования нуждающимся и отправляются на небольшое застолье к близким. Можно принести небольшие подарки, а вот алкоголь в Исламе под запретом.

Примечательно, что в Башкирии действует специальный сервис, который позволяет заказать жертвоприношение онлайн от своего имени. Стоимость жертвенных животных начинается от 9,5 тысяч рублей за небольшого барана, до 15 тысяч за взрослую корову или быка. В эту сумму входит убой и разделка животного.

ВЫХОДНЫЕ НА КУРБАН-БАЙРАМ 2022 В БАШКИРИИ

Башкирия, как национальная республика, за счет Курбан-байрам получает дополнительный выходной. В 2022 году праздник жертвоприношения отмечают в субботу 9 июля. Из-за этого выходной переносится на понедельник. Таким образом, выходные на Курбан-байрам в Башкирии продлятся три дня – 9, 10 и 11 июля. Понедельник будет выходным.