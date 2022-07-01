Двадцать лет спустя: Башкирия скорбит по жертвам авиакатастрофы над Боденским озером

Каждый год родные и близкие погибших детей посещают их могилы на Южном кладбище в Уфе Фото: Валерий ШАХОВ

1 июля исполняется ровно 20 лет со дня самой страшной авиакатастрофы в истории Башкирии, оборвавшей жизни 52 детей, летевших из Уфы на отдых в Испанию. В этот день в 2002 году в небе над Боденским озером столкнулись пассажирский авиалайнер Ту-154М и грузовой самолет Boeing 757. Всего жертвами трагедии стали 71 человек: башкирские школьники и сопровождавшие их учителя, экипаж воздушного судна авиакомпании «БАЛ» и оба пилота грузового борта авиакомпании DHL. Выжить не удалось никому.

Спустя два десятилетия после страшной трагедии, «Комсомолка» вспоминает историю той катастрофы, потрясшей буквально весь мир и навсегда оставившей шрамы на сердцах родных и близких, потерявших своих любимых в небе над Германией.

ПРЕДЫСТОРИЯ

Летом 2002 года группа школьников из Уфы должна была поехать на отдых в солнечную Испанию, путевки выделял и полностью оплачивал комитет по делам ЮНЕСКО при правительстве Башкирии. Кто-то из ребят полетел на отдых в качестве поощрения за победу на школьной олимпиаде, кто-то за успехи в учебе и творчестве, а кто-то, как говаривали потом злые языки, был ребенком высокопоставленных чиновников.

Во время пересадки в Москве, группа опоздала на свой рейс и задержалась в столице еще на сутки. Пока власти Башкирии договаривались о выделении авиакомпанией «БАЛ» другого воздушного судна, пока решались технические вопросы, время шло. В итоге, борт RA-85816 вылетел из Домодедово в 18:48 и направился по пути в аэропорт Эль-Прат, что в Барселоне. На борту находились 9 членов экипажа и 60 пассажиров.

Когда борт авиакомпании «БАЛ» пролетал в небе над южной Германией, его вели диспетчеры швейцарской компании «Скайгайд». Как позднее выяснилось, в ту ночь на посту должны были находиться двое дежурных, но именно в тот момент за пультом находился только молодой Питер Нильсен. Его напарник попросту ушел спать. Это и еще целый ряд нарушений техники безопасности при обеспечении авиаперелетов и послужили причиной трагедии.

Фото: Feuerwehr-owingen.de

ЦЕНА ОШИБКИ

Той ночью в небе над Боденским озером летели два самолета: российский ТУ-154М из Москвы и летевший из Бергамо (Италия) в Брюссель (Бельгия) грузовой Boeing 757, на борту которого находились двое пилотов. Как показали результаты расследования, допущенная диспетчером ошибка привела к тому, что самолеты пересеклись в небе и столкнулись друг с другом.

За считанные минуты до столкновения Нильсен заметил, что маршруты двух бортов совпадают и дал команду российскому ТУ-154М снижаться, а автоматическая система предупреждения опасных сближений (ТКАС) напротив, указывала пилотам, что нужно набрать высоту. По всем правилам, они должны были в первую очередь выполнять инструкцию ТКАС, но командир воздушного судна принял решение подчиниться приказу диспетчера.

В то же самое время пилоты Боинга получили команду от ТКАС снижаться и следовали ей. Они поняли, что что-то не так и увидели, как другой борт стал сближаться с ними. Опытные пилоты немецкой авиакомпании DHL пытались предупредить Нильсена, но он переключился на другую чистоту.

В итоге, оба самолета столкнулись практически под прямым углом. ТУ-154М развалился прямо в воздухе и упал грудой искореженного металла на берег Боденского озера.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Окончательные результаты расследования авиакатастрофы были опубликованы 1 мая 2004 года. Фактически, вину возложили не только на диспетчера, но и на командира воздушного судна ТУ-154М, выполнявшего инструкции Питера Нильсена вопреки предупреждениям от автоматической системы ТКАС.

После многочисленных разбирательств и судов, виновными в авиакатастрофе над Боденским озером признали четверых сотрудников швейцарской диспетчерской компании «Скайгайд». Их имена не раскрывались, но известно, что трое получили условные сроки, а один отделался штрафом.

Фото: REUTERS

Сам же дежуривший в ту ночь Питер Нильсен так и не дождался результатов расследования катастрофы. В феврале 2004 года он был убит на пороге собственного дома 46-летним Виталием Калоевым, потерявшим в той трагедии жену и двоих детей. Вскоре Калоев был арестован, а в октябре 2005 года его признали виновным в убийстве.

Дело Виталия Калоева несколько раз пересматривалось и в итоге, вместо восьми лет заключения по первоначальному приговору, он отсидел в швейцарской тюрьме чуть больше двух лет. В ноябре 2007 года он вернулся в Россию свободным человеком.

ВСПОМИНАЯ ДРУЗЕЙ

В тот злополучный день, 1 июля 2002 года, в один миг оборвались 52 детские жизни. Всех их ждали дома родные и близкие, у всех в Уфе остались друзья, братья и сестры. В преддверии 20-летнего юбилея трагедии над Боденским озером мы попросили вспомнить те шокирующие и полные слез дни, однокашника и друга двоих погибших ребят. В беседе с «КП-Уфа» историей Вероники и Владика Савчук, поделился Ильдар Ахмадеев.

- Я с ними не только вместе учился, мы были друзья, гуляли вместе во дворе. С Вероникой я вместе ходил в детский сад, хотя в школе я с ними пересекался поменьше, мы учились в параллельных классах. На рейс они попали благодаря маме, Ирине Савчук. В свое время она многое сделала для системы образования в Уфе – была заслуженным работником этой сферы. «Блатной» она не была, путевки на всю семью ей выдали за хорошую работу, - вспоминает Ильдар.

Погибший Владислав Савчук (слева) отправился в Испанию вместе с мамой и сестренкой. Фото: Ильдар Ахмадеев

В назначенный день практически вся семья собралась лететь в Барселону – дома остался только отец семейства Владимир Савчук. Он не смог уйти в отпуск для поездки. Когда стало известно о том, что произошла авиакатастрофа, люди, которые знали семью Савчук, соседи, друзья и школа, где учились Вероника и Влад, были шокированы.

- Многие ученики нашей школы и просто люди с нашего двора отправились на похоронную процессию на Советской площади. А тот день, когда нам сообщили о катастрофе, я тоже очень хорошо помню. Утром ко мне в гости пришел мой друг Вова и в какой-то момент мы услышали по телевизору, что произошла трагедия, - вспоминает Ильдар.

По его словам, будучи детьми, они даже не подумали о том, что их друзья действительно могли оказаться в эпицентре этих жутких событий. И только когда в комнату к мальчикам зашла побелевшая мама Ильдара и сказала, что в списках погибших, который озвучили на 1 канале, она увидела фамилию Савчук, наступил шок.

- Сначала мы не поверили в это, если честно. Последующие несколько лет мы видели Владимира Савчука, он еще некоторое время пожил в нашем дворе, а потом переехал. После того, как он потерял всю семью, стал молчуном. По каким-то рабочим делам он с людьми еще общался, но на бытовые темы уже не говорил, от любых разговоров уходил. Трагедия очень сильно изменила его, - рассказывает Ильдар Ахмадеев.

ХОДИЛИ СЛУХИ

Наш собеседник также вспомнил и как взрослые шептались о том, что Владимира Савчука вызывали якобы на допрос следователи. Как известно, после убийства авиадиспетчера Питера Нильсена под подозрение попали несколько человек, которые приходились родственниками погибших в той страшной авиакатастрофе.

- Во дворе шептались, что Владимира подозревают в этом и даже как будто видели, как к нему машины следственного комитета приезжали. Но потом стало известно, что преступление совершил Виталий Калоев и все эти разговоры прекратились. В любом случае, эти слухи были так или иначе связаны с той катастрофой, поэтому они мне запомнились, - поделился воспоминаниями с «КП-Уфа» Ильдар.