Оборвались жизни 71 человека: история самой страшной для авиакатастрофы для Башкирии

Фото: Валерий ШАХОВ

2 июля 2002 года стало роковой датой для многих семей – тогда ночью в небе над Боденским озером в Германии на высоте 12 тысяч метров столкнулись грузовой «Боинг» и пассажирский ТУ-154 «Башкирских авиалиний». Мгновенно оборвались жизни 71 человека – 19 взрослых и 52 детей, которые летели на отдых в Испанию. С момента авиакатастрофы прошло уже 19 лет, но боль от этой трагедии не утихает до сих пор. Каждый год семьи, потерявшие своих близких, прилетают в немецкий городок Юберлинген, неподалеку от которого и нашли обломки самолета и искалеченные тела погибших, собираются возле мемориала «Разорванная жемчужная нить», чтобы участвовать в памятной панихиде. Те, кто не смог прилететь – отправляются на Южное кладбище в Уфе, где похоронены большинство погибших детей и экипаж. В этот скорбный для всех день «Комсомолка» вспоминает одну из крупнейших авиакатастроф в истории современной России. Авиакатастрофу, которая не должна была случиться.

Фото: Feuerwehr-owingen.de

СТЕЧЕНИЕ ТРАГИЧЕСКИХ СЛУЧАЙНОСТЕЙ

На борту ТУ-154 «Башкирских» авиалиний, выполнявшем чартерный рейс из Москвы в Барселону, находились 12 членов экипажа и 57 пассажиров – пять взрослых и 52 ребенка - отличники и победители олимпиад из Башкирии, награжденные Комитетом по делам ЮНЕСКО путевкой в Испанию. Сопровождала ребят Екатерина Поспелова – молодая преподавательница из педагогического университета (сейчас ее именем назван Центр подготовки вожатых – Ред.). Также на борту случайно оказалась и семья из Владикавказа – Светлана Калоева вместе с 10-летним сыном Костей и 4-летней дочерью Дианой – они летели в Испанию к главе семейства Виталию Калоеву, который работал в Барселоне архитектором по контракту.

Уже первое трагическое совпадение случилось в московском аэропорту. Группа, перепутав аэропорты, опоздала на свой рейс и почти сутки ждала, когда им выделят новый борт. Вторая трагическая ошибка произошла, когда в швейцарском авиадиспетчерском центре «Скайгайд», сопровождавшим рейс, дежурил всего один диспетчер, а второй беспечно отправился спать. Опасное сближение грузового «Боинга» и пассажирского самолета первым заметил еще диспетчер из немецкого города Карлсруэ, но дозвониться до «Скайгайда» он так и не смог – не работали ни основная, ни резервная телефонные линии.

О том, что самолеты вот-вот столкнутся, дежурный диспетчер Питер Нильсен понял буквально за пару минут – он отдал ТУ-154 команду на снижение, хотя прибор TCAS (автоматическая система, созданная для предупреждения пилотов об опасных сближениях – Ред.) диктовал противоположную команду. В итоге оба самолета одновременно перешли в снижение на встречных курсах и столкнулись под прямым углом. Хвостовой стабилизатор «Боинга» ударил прямо в фюзеляж ТУ-154, от чего тот сразу же развалился в воздухе. Сам «Боинг» также потерял управление и рухнул на землю.

Фото: REUTERS

ПОСТРОИЛ МЕЧЕТЬ В ПЯМЯТЬ О ПОГИБШЕМ СЫНЕ

А дальше начались долгие судебные разбирательства – кто же виноват в этой страшной трагедии. Компания «Скайгайд» отказалась признавать свою вину, позже осетинский архитектор Виталий Калоев убьет диспетчера Питера Нильсена, который откажется извиняться за свою ошибку и начнет прогонять его прочь. И только в сентябре 2007 года суд Швейцарии признал четырех сотрудников «Скайгайда» виновными в преступной халатности - трое были осуждены условно, еще один приговорен к штрафу. Еще четверо были полностью оправданы.

Но ни извинения, ни наказание виновных, ни денежные компенсации, ни смерть диспетчера – ничто не могло утешить родителей, потерявших своих детей. Каждый год кто-то едет в Юберлинген, чтобы у памятника в виде разорванных жемчужных бус закрыть глаза и помолиться за погибших. Кто-то отправляется на Южное кладбище, где под стройными рядами могильных памятников лежат тела пассажиров злополучного рейса. Там же установлена и стела с парящими вокруг нее самолетиками – ровно столько же, сколько и погибших, а сам погост также выполнен в форме самолета.

Бывший глава Зилаирского района Юнир Валеев на деньги, полученные от авиакомпании в качестве компенсации, построил в Зилаире мечеть и назвал ее в честь погибшего сына – «Венер»

- На куполе изображен их четырехчасовой перелет. В одной стороне светло, в другой – темные тучи – это горе идет в нашу сторону, злые ветры идут. Люстру делали под заказ, на ней – 15 зеленых лампочек – это жизнь сына на этом свете. А вокруг много других светлых лампочек – это Венер в раю, - рассказывал еще в 2017 году в беседе с «Комсомолкой» Юнир Валеев. В том году его погибшему сыну должно было исполниться 30 лет. Но Венер так и остался навсегда 15-летним подростком…

Фото: Feuerwehr-owingen.de

«Я УПАЛА С МЕСЯЦА, С ЕГО ОСТРОГО КРАЯ…»

Удивительно, но некоторые словно предчувствовали надвигающуюся трагедию. Сохранились воспоминания и супруги погибшего командира российского экипажа Александра Гросса. За сутки до трагедии он работал у себя на даче, когда неожиданно его вызвали в аэропорт. Всегда спокойный, рассудительный, в тот день 52-летний Гросс сильно нервничал и даже долго не мог завязать галстук – от волнения тряслись руки.

Фото: Feuerwehr-owingen.de

А 15-летняя уфимская школьница Лена Нелюбина, которая с самого детства увлекалась стихами, незадолго до своей гибели в авиакатастрофе написала странные строки, ставшие впоследствии пророческими:

Вернуть невозможно, забыть нельзя,

Железом высечены на карте слова.

И, кажется, слышно, как рыдает безутешно мать,

Оплакивая сына, которого уже не обнять…

Не менее пророческими оказались строки стихотворения, которое написала в своем дневнике 14-летняя школьница из Уфы Зоя Федотова:

Я упала с месяца,

С его острого края.

Я долго летела

И долетела до рая.

«КП-Уфа» приносит соболезнования семьям, потерявшим в авиакатастрофе своих близких. Мы помним вместе с вами.